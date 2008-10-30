Юлия Савичева боится садиться за руль!

30 октября 2008, 13:29

В программе «Анализ крови» (Новый канал) известная российская певица призналась, что категорически отказывается садиться за руль после того, как однажды едва не разбилась, возвращаясь с концерта.

Это произошло во время гастролей в Луганске. Водитель уснул за рулем, и автобус с артисткой и музыкантами вынесло на встречную полосу. Юля по сей день вспоминает об этом с содроганием: - Кто-то прикусил язык, кто-то очень ушибся, кровищи много было. Я просыпаюсь от того, что просто куда-то лечу. Вижу ноги, которые бьются в зеркало. Боялась, что сейчас перевернется машина, я разобьюсь, вылечу в стекло. Но ничего такого не произошло. Я лишь повредила немного ногу, - описывает певица тот страшный момент. Теперь во время гастролей Савичева чувствует себя уверенно только тогда, когда точно знает – за рулем машины, которая ее везет, сидит профессионал. Есть у Юли относительно машин и еще один «пунктик». Она на дух не переносит автомобильные ароматизаторы. - У меня сразу такое тошнотное состояние начинается… И я намекаю, что мне сейчас станет плохо, - признается Савичева. Что связывает Савичеву с Фадеевым? Не меньше аварий Юлию Савичеву пугают сплетни и кривотолки. - Если верить газетам, то у меня уже 3 детей, и я уже развелась. Сколько мужей, я не знаю, - иронично замечает она. Особенно задевают ее слухи о связи с продюсером Максом Фадеевым. Ведь отношения с этим человеком для певицы – святое. Они познакомились, когда Юля была совсем крохой – ее отец, Стас Савичев, в свое время играл в группе, где солистом выступал Фадеев. Макс был частым гостем в доме Савичевых. Во время одной из дружеских вечеринок он сел за пианино – поиграть, а маленькая Юля принялась пританцовывать. Именно в этот момент он разглядел юное дарование в… лаковом покрытии инструмента. - Он увидел мое отражение в крышке пианино, и очень удивился. Потом сказал родителям: а знаете, из этой девочки должно что-то получиться, она такая интересная, - с улыбкой вспоминает Савичева. Так началась сценическая карьера Юли. Фадеев, тогда еще начинающий продюсер, активно приобщал ее к шоу-бизнесу, выводя вместе с собой на сцену, приглашая для съемок в клипах. - Естественно, между нами совершенно другие отношения, не такие, как с другими исполнителями. Я всегда буду благодарна этому человеку, до конца своих дней. «Главное – чтобы ждали» Ажиотаж вокруг личной жизни Савичевой начался во время ее участия в российской «Фабрике звезд-2». В Звездном доме Юля не давала поводов для сплетен – не заигрывала, не заводила романов. Сегодня известно имя человека, которому она хранила верность. Александр Аршинов работает с Савичевой в одной команде, он - тоже музыкант. Иногда его лицо мелькает в клипах певицы. Благодаря ему Юля чувствует себя счастливой. - Самое главное для человека в этой жизни, чтобы он был желанным, чтобы его ждали. Чтобы у него был свой очаг, пускай это будет шалаш, но главное, чтобы был человек, который тебя любит, а ты любишь его. Могу сказать, что я - счастливый человек, и всем желаю, чтобы вы любили и были любимы! – искренне говорила Юля на съемках программы «Анализ крови». О том, что связывает Савичеву с Аллой Пугачевой, об актерских и телевизионных работах певицы и ее экспериментах с внешностью можно будет узнать их очередного выпуска программы «Анализ крови». Смотрите в воскресенье, 2 ноября, в 14.15 на Новом канале.

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