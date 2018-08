У Гая Ричи уже появилась подружка?

Звездная пара поп-дива Мадонна и режиссер Гай Ричи так и не пришла к соглашению в рамках бракоразводного процесса. После развода Ричи должен был получить 15 млн фунтов. Но поп-дива предложила супругу дополнительно 5 млн при условии, что степень его участия в воспитании их детей она будет определять сама. Гай Ричи это предложение отверг. "Это была серьезная уступка со стороны Мадонны, увеличить сумму отступных, - говорит биограф Мадонны Джей Рэнди Тараборелли. - Она была бы согласна и на большее, но Гай отказался". После оформления развода поп-певица планирует переехать со своей 12-летней дочерью Лурдес, их общим с Ричи 8-летнем сыном Рокко и приемным сыном пары 3-летним Дэвидом в Нью-Йорк. Мадонна настаивает на том, что дети должны жить с ней и учиться в Америке. Однако Ричи считает необходимым, чтобы дети получили образование в Англии, где и проживает режиссер. Ранее юристы режиссера предложили ему хорошенько все взвесить, поскольку, если он намерен решать вопрос о своем участии в воспитании детей через суд, то скорее всего проиграет дело. По словам одного из друзей режиссера, Ричи и Мадонна сейчас настроены очень агрессивно и каждый старается перетянуть детей на свою сторону. По словам биографа певицы, развод сделал обе стороны "озлобленными". В интервью журналу Hello! он рассказал, что сейчас полуразведенные супруги общаются только через адвокатов. Он также рассказал, что к нему обратился друг Ричи, заявивший, что развод пары может стать гораздо более "желчным". Напомним, о разводе пара официально заявила две недели назад - 15 октября. Всего в браке Гай Ричи и Мадонна прожила семь с половиной лет. В последнее время их семейную жизнь постоянно сотрясали громкие скандалы, различные разногласия были связаны в первую очередь с постоянной занятостью супругов карьерой и желанием Мадонны усыновить еще одного ребенка. Супруги планируют завершить бракоразводный процесс до Рождества. Тема развода Мадонны и Ричи остается одной из главных в западных изданий последние две недели. Так, американскому изданию Us Weekly через одного из приятелей режиссера стали известны слова, которыми Ричи охарактеризовал свою уже почти бывшую супругу: "Стара, жирна и морщиниста". Кроме того, Гай Ричи пожаловался, что на протяжении последних полутора лет между супругами не было интимной близости, а те встречи, которые случались, были аккуратно втиснуты в план между занятиями фитнесом, встречами с каббалистами и турпоездками. Как пишет британская газета "Daily Mail" со слов некоего друга бывшей пары, если бы Ричи случайно припозднился хотя бы к одной из запланированных Мадонной "встреч", то супруга отказала бы ему в интиме. В свою очередь икона поп-музыки упрекает своего бывшего супруга в том, что он завидует ее славе. К тому же она предложила общим друзьям выбрать, с кем дальше дружить - с ней или с Ричи. Непростой выбор предстоит сделать известному британскому комику Саше Барону Коэну и музыканту Стингу, сообщает издание. Между тем, пишут западные издания, Гай Ричи не особо расстраивается и в ожидании развода весело проводит время в лондонских пабах в компаниях новых друзей и подруг. В частности, сообщается о новой пассии режиссера - исполнительнице роли супруги доктора Ватсона в его новом фильме о Шерлоке Холмсе 31-летней актрисе Келли Рэйли. По данным журнала Us Weekly, через три дня после того, как Гай Ричи и Мадонна объявили о разводе, режиссер переехал в гостиницу, где остановилась рыжеволосая актриса.