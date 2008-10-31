Анжелика Варум: Семья «психопатов» думает о втором ребенке

За это время в их жизни бывало всякое, включая и не совсем простые времена. Однако, вопреки многочисленным слухам о разводе, Анжелика и Леонида о таком шаге и не помышляли. Они спокойно живут в своем загородном доме, а на пару месяцев в году уезжают в Майами – проведать родных. В общем, производят впечатление счастливой пары, и это не кажется наигранным. Корреспондент Daily Show поообщалась с Анжеликой. - Глядя на вас, можно скорее подумать о том, что вы еще ребенка заведете, чем разведетесь!

- (Смеется) Неужели от нас такие токи исходят? Это радует. А то желтая пресса уже не знает, как наши имена еще эксплуатировать в своих комиксах. Если у людей все хорошо, то обязательно надо их «развести»! Но хочу сказать, что нас разводят, скажем так, по законам шоу-бизнеса.

Надо поднять тираж – развели или еще что-нибудь гадкое придумали! Но с нашей личной жизнью, как видите, это не имеет ничего общего. Мы, слава богу, гармонично существуем.

- А что все-таки насчет ребенка?

- (Лукаво улыбается) Ну, мы ничего против этого не имеем – только за! Но такие вещи ведь невозможно планировать заранее. Как бог даст! Пока что занимаемся воспитанием Лизы. Она у нас получает широкий спектр знаний, весьма развитый ребенок растет.

Я бы и второго ребенка с удовольствием родила. Особенно, если Леня будет так же вставать со мной по ночам и ждать, пока я не покормлю. Он был очень заботлив, когда появилась Лиза. Так что с таким отцом можно рожать и рожать!

- Говорят, за много лет супруги становятся похожими друг на друга. Замечали за собой такое?

- Вы знаете, поразительно, но в последнее время нам с Леней часто говорят, как мы похожи. Причем, во всем – внешне, в манере одеваться, общаться. В общем, мы мимикрировали друг под друга! (Смеется) Наверное, это нормальное явление, когда люди долго живут вместе. Но хочу сказать, что характеры при всем этом у нас как были разные, так и остались.

Мы любим шутить по этому поводу: дескать, я – скрытый псих, а Леня – явный. Просто если я разозлюсь, то пребываю в этом состоянии намного дольше, чем Леня. А муж может швырнуть мобильник об стеночку, и все!

Выход энергии произошел – он спокоен. Но такое происходит крайне редко. Леня здравомыслящий человек, и его сложнее вывести из равновесия, нежели меня.

- Может, вам тоже, по примеру мужа, стоит периодическичто-нибудь разбить?

- Признаюсь, несколько раз покушалась на разные сервизы, но в последний момент себя одергивала. Все-таки эту посуду я с такой любовью собирала по всему миру, несла как мышка в норку. Ну как же, думаю, я такую красоту сейчас возьму и кокну? Нет, жалко!

Поэтому успокаиваюсь без вредительства. Женщина по определению должна быть балансиром в отношениях. И хотя мы оба взрывные, кто-то должен первым тушить пожар. И скорее это буду я, чем Леня.

Подуюсь-подуюсь, а потом все встает на свои места. Как ни крути, семья – это тыл. И надо беречь то, что у тебя есть. Что бы у нас ни происходило, мы всегда друг за дружку горой!

- Анжелика, с некоторых пор вы стали нести весьма соблазнительный образ со сцены. Он переходит в реальную жизнь или здесь вы по-прежнему такая невинная девочка-подросток?

- Вы мне льстите! (Улыбается) Я не могу быть девочкой-подростком до конца жизни ни на сцене, ни в реальности. Для сцены этот имидж, конечно, был выбран осознанно как самый благодатный. Я себя ощущаю в нем комфортно, и зритель меня воспринял. Тем более что изобретать ничего не надо было.

С появлением в нашей жизни Лизы я естественным образом изменилась. Стала в большем смысле женщиной, что ли. А для сцены просто добавились некоторые штрихи, и все. Так что я не играю никакую роль, по большому счету.

- Однако же зрелости в вас, честное слово, не появилось. Кажется, что детскость так и осталась.

- Ну, приятно это слышать. Значит, у меня нет такого количества отрицательных эмоций и проблем, которые делали бы меня взрослее даже чисто внешне. А вообще, я считаю, если у женщины есть любовь, здоровый сон и свежий воздух, как вот у нас на даче, не проблема выглядеть девочкой.

- Анжелика, а в процессе семейной жизни во многих вещах вам приходилось корректировать друг друга?

- Как известно, переучивать взрослого человека – занятие неблагодарное. Более того, утомительное. А мы сошлись все-таки не в подростковом возрасте. Но могу сказать, что у нас не было таких уж явных минусов, которые требовалось исправлять. У нас было много общих привычек и увлечений, поэтому жизнь вместе давалась легко.

Ну, а потом мы всегда идем на компромиссы. Ведь у каждого есть свои пунктики, и на них надо по-доброму закрывать глаза. Например, я довольно часто оставляю телефон в ванной. И Леня, скрепя сердце, каждый раз его оттуда забирает. (Смеется) Поначалу бегал, искал по всей квартире. А теперь четко знает, что если трубка не на базе и не в поле зрения, значит, точно в ванне!

- Насколько я понимаю, вам неведом кризис творческих пар, когда друг от друга устают так, что хоть на стенку лезь?

- Мне кажется, такой кризис знаком не только творческим парам. Просто у творческих людей все более выпукло и эмоционально. Нет, нам, слава богу, не знаком. Мы на самом деле не так уж и много времени вместе проводит. Днем обычно каждый по своим делам уезжает, и до вечера мы успеваем друг по другу соскучиться.

- Признайтесь, а по дому Леонид что-нибудь делает?

- А то у него других забот нет! (Смеется) Нет, если серьезно, то у него есть одно очень важное дело, которое мне доверять категорически нельзя. Это – стрика. Знаете, я вот не могу разобраться, что с чем можно стирать, что покрасится, а что - нет.

А Леня точно знает, какие вещи можно стирать, при какой температуре и как их комбинировать. Зато я могу все это погладить! Представляете семейную идиллию – Леня сидит смотрит телевизор, а я рядышком орудую утюгом? Да, бывает и такое!

- Как думаете, есть рецепт семейного счастья?

- (Вздыхает) Обычно в таких случаях говорят какие-то общие слова…

Мне кажется, что если и есть такой рецепт, то он не универсален. Каждая семья – это отдельная история. На мой взгляд, в любом случае важнее всего любовь. Вот если она есть, если она согревает, то в семье все будет хорошо.

А если нет или есть сомнения, то искусственно сохранить отношения не получится, да и не имеет смысла. Идеальный брак может сложиться только по любви, я в этом убеждена.