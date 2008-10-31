Дядя Жора взбунтовался: «Через дуэли мы придем к финалу!»

Его участники прилагают немало усилий, тренируясь часами в танцевальном зале и выступая на паркете перед судьями конкурса и всей страной. Но, как показывает практика, положительные оценки вовсе не зависят от степени подготовки, стараний и успешности исполнения танцевальных номеров… Резидент Comedy Club UA Дядя Жора (Вадим Мичковский) – один из звездных участников проекта, а его партнерша Ирина Бочай - мать восьмерых детей. Первые три эфира пара Дядя Жора-Ирина Бочай уверенно держались в списке лидеров. Третья программа и вовсе стала для них триумфальной – по баллам они обошли всех участников конкурса! Четвертая неделя выдалась нелегкой – Дядя Жора вынужден был пропускать тренировки из-за съемок, и выступления пары показались жюри неубедительными. Ирину Бочай и Вадима Мичковского судьи отправили на «дуэль» с другой «проштрафившейся» парой – Марьяной Гординской и Олегом Лисогором. Удивительным образом зрительские голоса разделились поровну и обе пары остались в проекте. Однако в следующей программе Дядю Жору и Ирину Бочай ожидал неприятный сюрприз: по результатам оценок кандидат на вылет оказался только один – дуэт Андрея Матвиенко и Алены Винницкой. Три другие пары (Вадим Мичковский и Ирина Бочай, Марат Нудель и Екатерина Кузнецова, Александр Гладун и Ольга Горбачева) набрали равное количество баллов. Перед совещанием жюри Юрий Горбунов намекнул, что Дядя Жора уже отстоял свое право остаться в проекте... Но напрасно: члены жюри отправили на дуэль именно его. Реакция аудитории телезрителей не заставила себя долго ждать, сайте «Танцюю для тебе» сразу же появились гневные комментарии в адрес судей конкурса и обвинения в явном подтягивании отдельных пар... Зрители негодовали, что судьи выгоняют из проекта самых харизматичных участников. В прошлой программе, по сложившейся уже нехорошей традиции, из двух претендентов на дуэль с одинаковыми баллами, жюри выбрало снова Дядю Жору и Ирину Бочай. «Мы – как бумеранг, - говорит дядя Жора, - жюри нас пытается выбросить, а мы все равно возвращаемся! Теперь мы с Ирой заслуженные чемпионы дуэлей, в будущем – трехкратные. Сейчас мы тренируемся в два раза больше, это уже дело чести. Мы делаем все, что от нас зависит. Но решат все зрительские голоса. Дорогие телезрители! Отправляйте сообщения на номер 5202 и голосуйте за пару №1. Не жалейте денег, я потом все верну. Честное пионерское!» Источник: Агентство PR Batteries!.