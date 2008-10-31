Павла Волю чуть не убили в роли сутенера

31 октября 2008, 10:54

Резидент "Комеди клаб" Павел Воля сыграл в главной роли в фильме "Платон".

Быстрый, беспринципный и успешный персонаж Павла – сутенер или, как любят говорить создатели картины, "тот, кто продает счастье". О том, насколько комфортно было мастеру русского стенд-апа в роли сводника, рассказывают Дни.Ру, побывавшие на встрече с артистом. Как только Павел Воля появился в кафе кинотеатра Ролан, кинокритики всех возрастов зааплодировали и ведущая пресс-конференции спросила: "Может быть, у кого-нибудь уже есть вопросы?" Пока неторопливые синефилы размышляли над предложением, Павел Воля скоро сориентировался: "У меня есть вопрос. Кофе можно?" Героя Павла зовут Платон, как древнегреческого философа - подобный цинизм в отношении героя, продающего за деньги красивых женщин, безусловно, сильно бросается в глаза. Дни.Ру поинтересовались у Павла и Вартана Акопяна, режиссера картины, какое значение было отведено выбору имен героев фильма: "Глобального значения выбор имени не имел, - сказал Вартан Акопян. - Имена нравятся – значит, будут звать так. Так получилось, что они повлияли на судьбу персонажа. Вот, Платон – просто красивое и редкое имя". Павел Воля возразил режиссеру: "С другой стороны, если девушку зовут Любовь, что же ей, не влюбляться, что ли. И то, что человек с именем Платон, он не обязательно должен быть мыслитель. И когда родители нарекали ребенка, наверняка они не думали: "Хм, будет философ" – мог получиться и рецидивист и художник. Да, наверное имена накладывают какой-то свой кинематографический отпечаток, но такой уж прямой связи, я думаю, искать не надо.Я вам скажу честно: Вартан просто скромничает. Изначально фильм должен был назваться "Вартан", но миграционная служба сказала: "Давайте какое-то возьмем нейтральное имя без национального интереса". - Сегодня на официальном сайте Павла Воли я прочла о том, что фильм снят в жанре "гламурной драмедии". Что это такое и как вы относитесь к гламуру? Вартан: К гламуру я никак не отношусь, наоборот, мы пытаемся этого избежать. Но к гламуру наша картина мало имеет отношения – это история любви. Честное слово, я понятия не имею, что это такое – гламур. Павел: А я по поводу своего "официального сайта" – он не официальный. Я этого не слышал – вы впервые это озвучили. - Как по-вашему – это стеб, фарс, пародия? Что это за попытка так вот говорить о серьезных вещах? Вартан: Я назову это иронией. Пародийных моментов я не могу там припомнить. Мне хотелось в это все внести иронию. Павел: Для меня этот фильм не пародия, не драма, а история одного, второго и третьего человека, которые все вместе оказались в одно время, и с ними случилась история. Это может произойти в любую минуту с любым из нас. Это жизненные истории. Скажем так, в формах я не силен – а по смыслу это про нас. - Павел, почему героем нашего времени стал "продавец счастья", а не учитель русского языка? - Я в данный момент тружусь над сценарием, где героем нашего времени будет учитель труда. Но я боюсь, что это утопичный фильм и его никто никогда не снимет, потому что герой нашего времени как раз сутенер. Хотя, Платоша он тоже не сутенер – он просто предлагает, другой вопрос, как он это делает. А почему так сложилось, что он оказался героем, не знаю. Мне в руки попался этот сценарий – мог быть другой. В других фильмах другие герои. По-моему, до сих пор менты герои нашего времени. По всем каналам куда не включи, везде они. Дальнобойщики для кого-то продолжают быть героями. Возможно, Платон один из героев. - Были ли варианты другого финала? Вартан: - Много и долго думали, спорили очень долго с продюсером – честно говоря, он хотел, чтобы главного героя убили, этого не произошло, видимо, я победил. Но мне не хотелось его убивать, потому что в финальных титрах его уход для меня намного важнее, чем факт убийства. Павел, насколько вы разделяете позицию главного героя, что все продается? - Я считаю, что не все продается и не во все времена. Есть какие-то незыблемые вещи, которые я сейчас не буду называть – они от человека зависят, от воспитания, от того, как повернулась судьба. Но есть что-то, что ты можешь себе позволить, и что-то, что не продашь никогда в жизни. Здесь не вопрос денег, а личного момента в каждой ситуации. Мама не продается по-прежнему – везде и всегда. Хотя, с другой стороны, если у вас "Lamborgini" три телки будут стоять и ждать, пока вы выйдете из клуба. Вообще мне кажется этот фильм можно определить так: "Посмотри и спать. Завтра проснешься и подумаешь". Истории про "тусовщиков" стали пользоваться большим успехом – множество книг и фильмов посвящены именно этой теме. О том, были ли взяты за образец другие произведения мирового кинематографа, Дни.Ру решили поинтересоваться непосредственно у создателей картины. Вартан: Честно говоря, не думал о том, что сниму кино, которое будет на что-то похоже. Сейчас уже не помню – может быть, какие-то операторские моменты были, которые я хотел бы сделать похожим на конкретный фильм. Конкретной задачи не стояло. Павел: Фильм и сценарий оригинальные. Режиссер ниоткуда не срисовывал – мне для опоры не потребовалось вспоминать никакого похожего героя. Если вы вспомните какой-то похожий фильм, я был бы только благодарен, чтобы посмотреть и сравнить. Мы даже общались по этому поводу и непонятно, где можно взять такого Платошу, которого можно было бы подсмотреть в другом фильме. Слава богу, роман Сергея Минаева "Духлесс" вышел уже после того, как фильм "Платон" был снят – два года назад. И, я вам скажу, это не прототип. Можно снять кино, которое твое, а не чье-то. - Представьте ситуацию: вы отец, у вас дочь – и вот она приезжает в Москву и натыкается там на такого "Платошу"… - Ну значит такой я отец. Например, ученые провели исследования, и Барт Симпсон оказался каким-то негативным героем, который влиял на молодую часть населения США. И мультсериал "Симпсоны" начали закрывать. И Мэтт Гроунинг сказал: "Чтобы ваш сын не был Бартом Симпсоном вы не должны быть Гомером Симпсоном". Вот здесь ответ. Много фильмов есть – про убийства, про грабежи, про суперменов, про то, как прыгают с крыши – это все запретить и не надо показывать? Самое главное, что есть у человека – это свобода выбора. А не показывать жизнь – это преступление. Слава богу, мы люди, а не рыбы – смотрите фильм и работайте мозгом.

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