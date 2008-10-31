Российские дизайнеры любят Эмилию Вишневскую (ФОТО)

Эмилия поработала с такими успешными дизайнерами, как Kuralai, Лена Ленская, дуэт 2 Сорванные Башни, Ольга Полухина и Елена Шипилова. Елена Шипилова : " У Эмилии очень необычное лицо. Сочетание иссиня-черных волос и матовой кожи, делает лицо неотразимым и запоминающимся. У нее особая манера держаться на подиуме, которая разительно отличает ее от других моделей определенным стилем и подачей изделия. Имея эксклюзивную внешность и прочие достоинства Эмилия просто замечательный человек. Добрый, отзывчивый и общительный. У нее отличный вкус! Я думаю мы обязательно будем вместе работать!" Куралай: "Всегда получаешь огромное удовольствие от показа, который проходит с участием звезд, так как от них в отличии просто моделей, всегда веет огромной харизмой! К примеру, как только на подиум вышла Эмилия Вишневская , в красном платье с воздушной накидкой, повязанная красным поясом, в воздухе как будто бы за ней возгорелся огонь вслед ее легкой, но уверенной поступи по лаковому черному подиуму... У Эмилии огромная, потрясающая энергетика!" Лена Ленская:"Эмилия уже не первый раз участвует в моих показах, мы дружим и я с удовольствием приглашаю ее. Она безусловно очень яркая девушка, я считаю ее украшением моих показов. И я уверенна, что мы еще неоднократно поработаем вместе, по крайней мере мне бы этого хотелось!" На этом сотрудничество Эмилии с дизайнерами не заканчивается. Ей уже поступило предложение от модного дизайнера Хаяма Ханукаева принять участие в его показе в рамках RFW. Хайям Ханукаев: " Эмилия Вишневская несомненно звезда! Мне крайне приятно, что человек такого высокого профессионального уровня проявил интерес к моему бренду. Высший критерий признания творчества дизайнера - когда его одежду носят, а когда ее носят такие красивые девушки как Эмилия - мне в двойнеприятно. Надеюсь, что наши чувства взаимны."