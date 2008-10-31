О группе «t.A.Tu.» сняли фильм

Певицы взяли видеокамеру с собой в Польшу, куда поехали на церемонию Viva Comet Awards 2008. «Завтра у нас будет вручение, выступление, красная дорожка. Репетиция без костюмов, в костюмах, make-up-репетиция», — объяснила цель поездки Юля. «Репетиция для камер, для звука, и так десять раз подряд. Как обычно. Это же Европа»,- дополнила Волкову Лена. По дороге в отель темноволосая «Татушка» рассказала о своих теплых отношениях с фанатами. «Мои мама с папой откладывают письма, которые мне присылают в огромном количестве. Иногда их даже вызывают на почту, куда приходят ящики писем. Родители отбирают для меня лучшие. Бывает, письма за душу трогают». Певица уже несколько раз перезванивала поклонницам. «Недавно это была Наташа, ей лет 16, я просто прочитала ее письмо, оно было настолько душевное, листов на пять... И я подумала: „Дай ради прикола позвоню“, мне была интересна ее реакция. Она закричала: „Это правда ты, точно? У тебя такой эротичный голос!“, — с улыбкой поведала Юля. — Еще одной девочке звонила, а та чуть сознание не потеряла. „Я думала, у меня нет смысла жизни, а теперь он появился: ты мне перезвонила“. Продюсер Russia.Ru Анастасия Арцыбушева рассказала Дням.Ру, в чем заключается уникальность жанра ЛАЙФ, в котором работает теперь группа „Тату“. »Для масс-медиа, это, безусловно, ноу-хау. Герои сами снимают свою ЛАЙФ-историю! Они сами являются режиссерами. Сами решают, что и как показать широкой аудитории. «t.A.T.u. EXTRA ЛАЙФ» — это информативное видео-хулиганство, — поведала Анастасия. — Приватность и непринужденность съемки делает видео по-настоящему эксклюзивным. Ведь в отсутствии посторонних гораздо легче быть собой«. По словам продюсера, снятые певицами выпуски «t.A.T.u. EXTRA ЛАЙФ» будут публиковаться параллельно с привычной серией «t.A.T.u ЛАЙФ», снятой профессиональным оператором. «Очень надеюсь, что история такого своеобразного home video на Russia.Ru будет иметь бурное продолжение. Юля, Лена, вы лучшие! Вы настоящие! Я вас обожаю! — призналась Анастасия. — Хочу, чтобы и другие артисты вдохновились примером t.A.T.u. Уважаемые звезды, кто из вас самый смелый?», пишет dni.ru.