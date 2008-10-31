Маша Фокина открыла для себя винный «порт» (ФОТОрепортаж)

Традиционные испытания «Высшего пилотажа» Маша проходила в Порто, втором по величине (после Лиссабона) городе Португалии. Она приехала сюда для того, чтобы стать свидетельницей грандиозного шоу - чемпионата мира по высшему пилотажу Rеd Bull Aіr Race, и самой попробовать себя в качестве воздушного пилота. Но до этого, согласно условиям программы, ей пришлось пройти ряд испытаний. Богатое вино» Настроена звезда была по-боевому. - Я с детства мечтала побывать за штурвалом самолета. Поэтому меня устраивает только победа! - заявила Фокина в самом начале своих испытаний. Тогда она еще не знала, что квест ее так увлечет, что заставит позабыть обо всем на свете. Сначала нужно было разгадать, что за напиток известен по всему миру, как «порт». Чтобы получить очередное задание увлекательной игры, нужно было отвезти бутылку этого напитка пилоту Rеd Bull Aіr Race. - Что-то знакомое. Порт… Думай, Маша! - бормотала себе под нос Фокина. И вдруг подпрыгнула на месте: - Ну конечно! Порт – это ж наш портвейн! Вперед – в винные погреба! Звезда не переставала удивляться: оказывается, что в Португалии порт называют «богатым вином» - за насыщенный, шикарный вкус. Для того, чтоб «добыть» бутылочку порта, Фокина совершила путешествие по старейшим винным погребам Европы. - Таким вином не грех отпраздновать победу! – восхищалась она, рассматривая огромные бочки, которые источали пьянящий аромат. Открытия Задания Маше доставались одно заковыристей другого. Когда певица узнала, что конверт со следующей задачей сможет откопать только с помощью самой большой в мире лопаты - не знала, что и думать. Но вместо того, чтобы метаться по городу, отыскивая эту самую лопату, решила приятно провести время в одном из ресторанчиков Порто. Здесь тоже было, чему удивиться. - Что, вы думаете, здесь едят? – делилась потом Маша впечатлениями. – Говяжьи потроха! Это, как оказалось, что-то вроде национального блюда! Ведь Порто – город мореплавателей. Издавна все лучшее мясо отдавали морякам, а горожанам приходилось довольствоваться потрохами. За обедом она расспросила местных жителей о «самой большой в мире лопате», и оказалось, что искать ее нужно вовсе не на складе садового инвентаря. Из ресторана Фокина направилась в парк современной скульптуры, где без проблем нашла заветный конверт. С каждым новым заданием квеста Маша все больше узнавала о Порто. «Купи книгу о самом известном ребенке-волшебнике. Подсказка: вдохновение для написания этой книги ее автор черпала именно здесь, в Порто» - значилось в очередном задании. - Оказывается, здесь жила и работала преподавателем английского языка Джоан Роулинг! – легко догадалась Фокина. А вот какое из заданий квеста оказалось для Фокиной самым сложным, зрители узнают в субботу. Смотрите 1 ноября, в 12.00 на Новом канале очередной выпуск программы «Высший пилотаж».