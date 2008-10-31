Оля Горбачёва разоблачила соперников по танцам (ФОТО)

Партнер актрисы – профессиональный хореограф. Совсем недавно выяснилось, что Марат Нудель уже 14 лет профессионально занимается танцами и пять лет учится на хореографическом факультете Киевского университета культуры. Участие профессионального танцора запрещено правилами проекта. Ведь танцевать со звездами должны простые люди, не имеющие соответствующей подготовки. Марат тщательно скрывал, что учится на магистра хореографии. Об этом Дмитрий Дикусар узнал от знакомого из Университета культуры. «Катя, бесспорно, очень талантливая. Но с таким партнером ей нужно было бы участвовать в программе «Танцы со звездами», а не в проекте, где простые люди воплощают свои мечты. Здесь все остальные – новички в танцах, и они расстроены, ведь как бы они не старались, им не за что не догнать профессионалов», – считает Оля Горбачева. Ни Оля, ни Саша ранее профессионально танцами не занимались, но дошли до полуфинала в тройке лидеров. На проекте «коньком» их пары стала эмоциональность и зрелищность. Но в шестом туре, несмотря на яркое исполнение, пара попала на свою первую дуэль на проекте. Соперниками Оли Горбачевой и Александра Гладуна в финале будут Дядя Жора и Ирина Бочай.