Данилко напоил Литвинову и уснул с Козловским… (Эксклюзивные ФОТО)

В этот раз «исследование» Сердючки прошла актриса Рената Литвинова. Российская режиссёр прилетела в Киев специально, чтобы иметь возможность пообщаться с Верой на глазах у массовки и всей съёмочной группы. Такого удовольствия, которое принесла Рената во время свого диалога с Веркой и её мамой, не принес ни один артист. Рената, с присущей только ей странностью, отказалась говорить о Ксении Собчак и не пожелала звонить Земфире в прямом эфире, так как считает это некорректным по отношению к подруге. Сердючка всё время норовила подколоть актрису, но на провокационные вопросы Литвинова реагировала очень даже спокойно и сдеражанно. Под конец встречи Верка подарила Ренате журнал о себе, книжку авторства самой Литвиновой и напоила коньяком. С такими подарками и слегка нетрезвой режиссер Рената Литвинова покинула Киев. Кстати, как только Верка перегибала палку, Литвинова сразу же напоминала, что время не резиновое и ей пора на самолет. Следующими жертвами общения с Сердючкой стали Руслана и Виталий Козловский. Львовская певица была в приподнятом настроении, потому Верка решила устроить ей пресс-конференцию с каверзними вопросами. В студию специально пригласили журналистов, которые ни капли не щадили «дикую» исполнительницу и заводили её своими вопросами о политической карьере и несменном имидже, с которым она одержала победу на «Евровидении». Чуть позже и бывший напарник Лыжичко по танцам - Виталий Козловский присоединился к компании. Тут уж Вера разошлась ни на шутку, ей всё интересно было почему же Козловский до сих пор не женился. Ведущая программы дала дельный совет исполнителю: «не женишься сейчас - потом будешь, как я». Певец успокоил Веру и сказал, что у него есть любимая девушка, но пока он не собирается узаконивать с ней свои отношения. В то время, как Виталик мило беседовал с Верой, Руслана успела так «наклюкаться», что Вера и мама провели её к койке. Певица действительно стала невероятно буйной и вела себя неподобающим образом, тем болем перед камерами. Козловскому идея переночевать у Веры понравилась, он спрашивал можно ли и ему остаться у Сердючки на ночь. Женщина с десятым размером груди не была против, она обняла Виталика и он уснул младенческим сном на её плече. На следующий день Вера проснулась как огурчик и встречала у себя в гостях Борю Моисеева и Лолиту. Сердючка была в шоке от поведения Моисеева, который сам предлагал охранникам сфотографироваться , а одному из них даже подмаргивал. Хорошо, что страж порядка был вменяемым и ничего интимного не произошло прямо на съёмочной площадке. С Лолитой вообще приключился дивный случай. Как обычно, все женщины мечтают казаться в глазах окружащих стройнее и подтянутей. Вот и с Милявской произошёл курьёз. Её платье разошлось по шву в самый разгар съёмок на глазах у персы, жаждущей скандальных кадров. Лолита не растерялась, а попросила переодеться в голубенький домашний халатик. В этом одеянии внешний вид Лолиты был не менее вызывающим, нежели в чёрном платье, сшитым не по фигуре исполнительницы. ФОТО: ТРК «Украина»