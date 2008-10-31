Группа «Deep Island» устроила сладкую тусовку

Это третья видео работа группы на самую трогательную композицию «Disappointed», в переводе звучит как «Разочарована» из альбома «Black, Red and White», выход которого в Украине запланирован на ноябрь этого года. Клип «Disappointed» - это не искусственная нарезка, это откровенная киноистория с привкусом разочарования. Живые, неподдельные чувства кадр за кадром открывают новые ощущения. Холод и серость повседневной жизни, отягощающая атмосфера, которую люди сами создают вокруг себя, не даёт забыть и избавиться от призраков прошлого, которое тянет за собой будущее. Презентация прошла в домашней уютной атмосфере в кругу друзей коллектива. Поскольку пришедшие гости с нетерпением ожидали увидеть саму музыкальную программу группы, то сценарий пришлось проигрывать в обратном порядке. В начале группа представила сет из песен, на которые уже сняты видеоклипы, два из которых уже знакомы телезрителям. Это «Freedom», «Emotions» и «Disappointed», а после выступления состоялась видеотрансляция клипа на песню «Disappointed». Mase Daniel - лидер группы поведал о том, как беременная девушка в клипе, прекрасно чувствует себя, находясь рядом с ним (актриса Катерина присутствовала на презентации), насколько сложно было решать вопросы с одесской ГАИ, когда снимали пробку. Nate Mahg - новая солистка группы, рассказала о том, что она нашла свой коллектив, то музыкальное направление, в котором она полностью себя выражает как певица. Лирику для песен теперь пишет она. После пресс-конференции, все гости были приглашены к всеобщему чаепитию и поеданию сладкого, ведь группа «Deep Island» за здоровый образ жизни.