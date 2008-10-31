Сичкарь довела звёзд до сра…ки

Известная ресторатор давно собиралась открыть ресторан, в котором всё будет как в советском союзе, проще говоря, как в коммуналке. Заведение, которое находится в самом центре столицы, весьма отдаёт духом того времени. Дизайнеры подобрали и кровать железную, так что некоторые звёзды не прочь были поваляться после вкусного фуршета. В основном же, знаменитости фотографировались возле унитазов, а некоторые не только позировали, но и делом занимались – читали прессу. Покушать и посидеть на беленьких чистых унитазах пришёл несменный тусовщик Алексей Дивеев-Церковный, а также его ещё более несменная подруга дней суровых – модель Инна Цымбалюк. Правда, девушка пришла в компании подружки, но весь вечер просидела рядышком с Лёшей, обсуждая светскую тусовку. Танцовщица Алёна Шоптенко тоже не скучала. В их паре с Игорем Посыпайко уже давно неладно. Телеведущий постоянно появляется на мероприятиях с неизвестной блондинкой, а Шоптенко нашла себе русоволосого мачо, с которым укромно она провела вечер в «Коммунальной квартире». Участница группы «Милос» Катя Кирпач пришла без своей «половинки» Оксаны Брызгаловой и удивила всех своим внешним видом, подстригшись под мальчика. Певица Лилу, как всегда, пришла со спутником, Алёна Винницкая не посетила мероприятия, так как была на съёмках в другом проекте, зато её сидушка для унитаза приняла участие в конкурсе лучших колец. Ларсон явился со своей законной супругой, а вот Илья Ноябрёв с молодой девушкой, с которой у него сейчас, по слухам, бурный и перспективный роман. На праздник живота явились и девушки из группы «Седьмое небо». Заглянула к Сичкарь и дизайнер Светлана Бевза. Дизель пришёл одним из первых и сразу же направился к барной стойке, где можно было найти даже морс. Группа «4 короля» немного грустила по углам, находя себе разных собеседников. Очевидно, что парни слегка друг другу поднадоели. Женя Фокин и Гарик Кричевский держались вместе с Ильей Ноябрёвым, первое время Женя заглядывал в тарелку Кричевскому, а потом, когда вся пресса рассосалась, Женя бросился накладывать себе и побольше. Телеведущая Наталья Розинская нервно поглощала банан, а Дивеев-Церковный только и успевал вытирать рот салфеткой – столько всякой вкуснятины стояло вокруг. Так и проводит последние несколько лет бывший телеведущий.