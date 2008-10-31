Юлия Nelson записывает хип-хоп в тайне от продюссера (ФОТО)

«Идея такой совместной песни мне сразу очень понравилась. Я люблю экспериментировать, этот стиль для меня новый и мне захотелось попробывать, смогу ли я. Мы записали и свели песню за два дня», - комментирует Юля. «Несмотря на то, что Юля не сообщила нам, а таком новом эксперименте с хип-хоп командой, я был очень удивлен когда услышал финальный результат., - говорит продюссер, - Песня получилась очень необычной и такого качественного материала в Украине очень мало». «Песня «Среди домов и машин» изначально писалась как рнб, но посидев на студии мы немного изменили аранжировку и получился такой экспериментальный танцевальный хип-хопчик, который обязательно включим в мой дебютный альбом», - говорит Nelson.