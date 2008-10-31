Шок! У солистки Dress Code две судимости за изнасилование!

Но ведь любви не прикажешь, поэтому конкурсный отбор женихов закончился не свадьбой, а невероятным количеством смешных и мегасмешных ситуаций! Травести дива Монро, Арина Домских, девушки из трио «ХS», Mimi и MiLana из стильной группы «Dress Code», дочь Ольги Сумской Антонина Паперная и другие звездные невесты рассказывали вкратце о себе и ждали пока организаторы соберут неженатых парней, гостей вечера. Красавица Mimi, резюмируя себя, поведала о том, что недавно у нее украли из машины все документы, включая и паспорт. Также она созналась, что имеет две судимости по статье 124 Криминального кодекса Украины. Кто-то из присутствующих в зале крикнул, что это статья за изнасилование. Но как оказалось, это статья за умеренное нанесение тяжелых телесных повреждений в процессе самообороны или задержания преступника. Так что невеста не промах ! Далее на звёздных девушек и парней ждало несколько конкурсов, а потом невесты разворачивались к компании женихов спиной и бросали им свадебный букетик, кто из молодых людей поймает его, тот и станет суженым. Так определялись пары. Но… Но всё та же Mimi снова отличилась – её букетик поймал намного ниже её по росту негр, который в отличие от девушки не растерялся, взял на руки свою невесту и понёс к венчальному стульчику. Далее очередь бросать букет была за второй участницей группы «Dress Code» MeLan’ой. За ее цветами парни как баскетболисты столкнулись в прыжке и упали прямо на… Да-да, на Mimi, повалив девушку на пол, разорвав ей колготы. Выбравшись из-под женихов, невеста, держась за колено, побежала к своему коллеге по группе Александру Стёганову, который мужественно прикрыл своим плечом девушку от всех парней. Чуть позже Mimi снова вернулась к конкурсу, но изо всех сил избегала своего суженого – темнокожего жениха! Тот же всячески пытался обнять и поцеловать невесту . Когда пары были созданы, нужно было выбрать самую лучшую, которая и отправится в большом шикарном черном лимузине кататься по столице Украины, а позже вернётся в «Barsky», где на «молодоженов» будет ждать романтический ужин. Публика клуба выбрала пару со звездной невестой Ариной Домских. Девушкам из группы «Dress Code» Mimi и MiLan’е не повезло выйти замуж, несмотря на то, что в их музыкальном арсенале есть композиция «Не хочу учиться, а хочу жениться!», клип на которую вскоре появится в телеэфире. Хотя, кто знает… Скорее всего, Mimi осталась рада проигрышу . Понаблюдать за аукционом невест пришли многие звёзды украинского шоу-бизнеса: Аня Добрыднева и Иван Дорн из группы «Пара Нормальных», заводные ребята из коллектива «Chicos de la Fiesta», Ольга Сумская, Катя Царик, Юго, Дядя Вадя, который был одним из женихов, «Queens», Вова Zil’Vova и многие другие артисты.