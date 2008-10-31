Шок! У солистки Dress Code две судимости за изнасилование!

31 октября 2008, 15:28

29 октября в ночном клубе «Barsky» произошло неимоверно романтическое событие, которое должно было подобрать для звёздных невест вторых половинок. Затея интересная, сценарий мероприятия веселый, но…

Но ведь любви не прикажешь, поэтому конкурсный отбор женихов закончился не свадьбой, а невероятным количеством смешных и мегасмешных ситуаций! Травести дива Монро, Арина Домских, девушки из трио «ХS», Mimi и MiLana из стильной группы «Dress Code», дочь Ольги Сумской Антонина Паперная и другие звездные невесты рассказывали вкратце о себе и ждали пока организаторы соберут неженатых парней, гостей вечера. Красавица Mimi, резюмируя себя, поведала о том, что недавно у нее украли из машины все документы, включая и паспорт. Также она созналась, что имеет две судимости по статье 124 Криминального кодекса Украины. Кто-то из присутствующих в зале крикнул, что это статья за изнасилование. Но как оказалось, это статья за умеренное нанесение тяжелых телесных повреждений в процессе самообороны или задержания преступника. Так что невеста не промах ! Далее на звёздных девушек и парней ждало несколько конкурсов, а потом невесты разворачивались к компании женихов спиной и бросали им свадебный букетик, кто из молодых людей поймает его, тот и станет суженым. Так определялись пары. Но… Но всё та же Mimi снова отличилась – её букетик поймал намного ниже её по росту негр, который в отличие от девушки не растерялся, взял на руки свою невесту и понёс к венчальному стульчику. Далее очередь бросать букет была за второй участницей группы «Dress Code» MeLan’ой. За ее цветами парни как баскетболисты столкнулись в прыжке и упали прямо на… Да-да, на Mimi, повалив девушку на пол, разорвав ей колготы. Выбравшись из-под женихов, невеста, держась за колено, побежала к своему коллеге по группе Александру Стёганову, который мужественно прикрыл своим плечом девушку от всех парней. Чуть позже Mimi снова вернулась к конкурсу, но изо всех сил избегала своего суженого – темнокожего жениха! Тот же всячески пытался обнять и поцеловать невесту . Когда пары были созданы, нужно было выбрать самую лучшую, которая и отправится в большом шикарном черном лимузине кататься по столице Украины, а позже вернётся в «Barsky», где на «молодоженов» будет ждать романтический ужин. Публика клуба выбрала пару со звездной невестой Ариной Домских. Девушкам из группы «Dress Code» Mimi и MiLan’е не повезло выйти замуж, несмотря на то, что в их музыкальном арсенале есть композиция «Не хочу учиться, а хочу жениться!», клип на которую вскоре появится в телеэфире. Хотя, кто знает… Скорее всего, Mimi осталась рада проигрышу . Понаблюдать за аукционом невест пришли многие звёзды украинского шоу-бизнеса: Аня Добрыднева и Иван Дорн из группы «Пара Нормальных», заводные ребята из коллектива «Chicos de la Fiesta», Ольга Сумская, Катя Царик, Юго, Дядя Вадя, который был одним из женихов, «Queens», Вова Zil’Vova и многие другие артисты.

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