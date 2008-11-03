ШОК! Леонид Агутин упал со сцены

Леонид Агутин и Анжелика Варум давно заняли прочное место на олимпе российской поп-музыки, а потому не удивительно, что как в первый, так и во второй день выступления они собирали 80% кремлевского зала. Старые добрые песни чередовались с новыми. По этому поводу Леонид Агутин, явно находясь в приподнятом и шутливом настроении, сказал: «Вот мы когда ездим на гастроли по городам, говорим: вот это песня новая, вот это песня старая, а эта - не совсем новая, эта - известная... И вот однажды мы поняли, что известными являются только «Босоногий мальчик» и «Ля-ля-фа»...» На песне «Самая лучшая» Анжелика подняла сидячий зал Кремля, сказав, что все уже засиделись и надо бы потанцевать. А Леонид, в свою очередь, создал из зала «сводный Кремлевский хор». В одну из пауз между выступлениями с балкона Кремля прозвучал довольно отчетливый голос, требующий «Босоногого мальчика», на что Агутин ответил: «Хорошая идея, действительно хорошая», после чего и зазвучал бессменный хит Леонида. К немалому удивлению публики, в середине концерта Леонид сказал: «Не каждый день нам удается выйти на сцену со своими друзьями, но сегодня они к нам пришли...» И на сцену вышел Владимир Пресняков-младший, ознаменовав тем самым целый дуэтный сет. Так, сначала прозвучал дуэт Агутин-Пресняков, перешедший в дуэт Варум-Пресняков, а затем переросший в исполнение песни «Быть частью твоего» уже семейными дуэтами Агутин-Варум и Пресняков-Подольская. Но, увы, этот номер, который должен был, по идее, стать украшением вечера, стал худшим исполнением за весь концерт. Наташа Подольская умудрялась во время исполнения своих партий перекричать не только трио Агутин-Варум-Пресняков, но и музыкальные инструменты, так что до слушателей доносился лишь ее голос и гитарный «запил». Однако все забылось, когда опять на сцене остались Владимир и Леонид и начали рассказывать о своем далеком детстве. Зрители узнали, что у обоих исполнителей оно (детство) было разным, но объединяющим моментом можно совершенно точно считать песню «Sunshine Reggae» Laid Back, которую музыканты и исполнили дуэтом. И фразой вечера можно точно считать эту: «Я много раз слышал истории о том, как кто-то из музыкантов падал со сцены, и всегда думал, ну как можно упасть со сцены. А теперь я это и сам понял. Теперь я стал настоящим Артистом - я падал со сцены Кремля» - сказал Леонид Агутин, оправившись после неудачного приземления со сцены Кремлевского дворца в зал во время исполнения «Sunshine Reggae» Но, несмотря на довольно болезненное падение, Леонид тут же продолжил выступление. А Владимир ему подыграл, так что кто-то мог подумать, что, собственно, все так и было задумано заранее. Конечно же, на концерте прозвучали все дуэты Анжелики и Леонида, которые неизменно заставляли замирать зал. После исполнения песни «Февраль» последовало представление музыкантов коллектива «Эсперанто», которые на протяжении всего действа обеспечивали музыкальное сопровождение певцам. В это время часть зрителей решила, что это - конец концерта, и потянулась в гардероб, но именно в этот момент началась самая «вкусная» часть программы. В зале начал витать дух праздника, и это отметили даже исполнители: «Ну вот, наконец-то концерт начался!» - сказала Анжелика. Потому что, собственно, на десерт были оставлены самые проникновенные дуэты пары, а также неизменный «Городок», пишет km.ru.