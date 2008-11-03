СРОЧНО! Пьяный Николай Басков облизал ноги Таи Повалий (Скандальный ФОТОфакт)

Того, который вчера был счастлив настолько, что открыто заявил многотысячной аудитории: «Я ждал этого дня 32 года!». Ждать, как артист наглядно показал, действительно было чего: перед выходом на сцену «Ледового», после получасовой аудиенции в гримерке, Николая перекрестила та, кого он ждал на концерте с особм трепетом, Алла Борисовна Пугачева. Та, визит которой в северную столицу оказался таким противоречивым, несмотря на внешний лоск. Алла Пугачева, не изменяя традиции, приехала в Санкт-Петербург поездом, в собственном вагоне. И - одна! Хотя приглашены на шоу Баскова были , как стало известно, и она, и ее юмористично устроенный возлюбленный Максим Галкин. Весельчак, тем не менее, не был замечен выходящим из поезда «Москва-Санкт-Петербург» (№6): по дождливому питерскому перрону Алла продефилировала одна. Певица поселилась в районе Гостинного двора в том же отеле, что и Басков, уважение у таланту которого она испытывала, кажется, с того самого дня, как харизматичный блондин появился на поле битвы отечественного шоу-бизнеса. - Никаких изысков в номер Пугачева не просила, была даже как-то не по-утреннему свежа и весь день не выходила из номера, - поделились с LIFE.RU администраторы отеля. Зато активно осваивал территорию гостиницы Иосиф Кобзон, который в течение всего дня, ставшим для Баскова знаковым в творческой, а возможно и личной жизни, не переставал удивлять оттенками индивидуальности. Для начала, пока прибывающие гости пытались законспирироваться, Иосиф Давыдович, напротив, вышел в публичный бар и как-то по-свойски заказал простецкий завтрак, что вышколенные официанты только и могли рассыпаться в традиционном: «Спасибо, что Вы у нас есть». Довольно улыбнувшись, спустя несколько часов Кобзон чуть в другом тоне разговаривал с администраторами концерта Баскова. На предложение «Давайте мы проводим Вас в партер» народный артист СССР ответил, мягко говоря, неожиданно: «Уйди, адская сатана, я сам». Пусть и шутка, в последствии компенсированная десятком искренних комплименов в адрес виновника торжества, но в памяти многих это высказывание мэтра останется надолго. Так же, как та милая шалость, которую позволил себе Кобзон в середине шоу. Несмотря на телевизионную съемку, место в первом ряду и теоретическую невозможность выйти в течение трех часов из залов в какой-то момент певец спросил охранников: «Где здесь буфет?». Общепит был давно закрыт, но для такого гостя сделали исключение - артист был допущен в неположенное время к казенным продуктам. Каково было удивление его супруги и товарищей по престижному первому ряду, когда Иосиф Давыдович вернулся спустя пять минут с набором шоколадок, который раздал всем рядом сидящим. Пока Нелли Кобзон, Яна Чурикова с женихом Денисом Морозовым, Оксана Федорова с мужем Филиппом и Олеся Судзиловская уплетали шоколад, самое крайнее место ряда ходило ходуном. По другому и быть не могло, ведь на нем сидел Андрей Малахов, которого за характерную прическу в этот день друзья прозвали «маленьким Киркоровым». Телеведущий в этот день вел себя как подружка невесты на свадьбе: принести Баскову водички прямо на сцену? Пожалуйста. Танцевать сидя так, чтобы умилялся даже суровый Кобзон? На здоровье. Кричать «Горько!», когда для дуэтного номера с Николаем на сцену вышла Монтсеррат Монсита Кабалье в белоснежном платье? Это тоже он. В соседнем крыле «Ледового» разгорались страсти не такие прямолинейные. На чашу весов были поставлены непростые отношения Софии Ротару и Аллы Пугачевой. Первая выступала на концерте в качестве почетного гостя, а вторая в общепринятом понимании - всегда первая. Когда Басков и Ротару, проходя мимо Аллы во время песни «Лаванда», только ленивый из рядом сидящих не заметил, как тонко выступила София Михайловна, показав пальцем сначала на себя, потом на Пугачеву во время исполнения знаменитой строчки «Столько лет прошло, но помним Я и Ты». А уж как загадочно и довольно она улыбнулась в этот момент!.. Впрочем, Ротару, добрейшей души человек, потом подарила примадонне цветок. А вот сама Алла свой букет, приготовленный для Коли, так и не вручила. Не смогла протиснуться сквозь армию желающих приблизиться к кумиру (после цветы увозили в отдельном автобусе). Пугачева, которая уехала с Юдашкиным на белом лимузине сразу после окончания концерта, смогла в зеркало заднего вида наблюдать, как прямо за ней, с двумя розовыми букетами в руках, уезжает Ротару. разборки и восторги вокруг шоу омрачило неприятное изветстие - Басков озвучил его прямо со сцены «Ледового». Надежда Кадышева, которая должна была принять участие в концертной программе, которую уже окрестили музыкальным событием года, за несколько часов до шоу была госпитализирована в Москве. - Мы все желаем Надежде Кадышевой скорейшего выздоровления и очень переживаем за любимую артистку, - произнес Николай. Еще на несколько минут атмосфера зажигательного шоу перестала быть веселой, когда Басков исполнил песню Муслима Магомаева в память об ушедшем артисте. Когда звучала «Мелодия», зал стоял, а Алла Пугачева, которая до сих пор не пришла в себя после похорон близкого друга, с трудом сдерживала слезы и нервно кусала губы. Главный герой вечера переживал все эмоции в себе: в таком бешеном ритме, в каком проходило шоу, ему просто некогда было вдаваться в философию - все потом, когда закончится Это. Именно так - словом Это -называли завершившееся поздно вечером шоу его участники. Участники балета Instyle , которые работали на программе, долго не могли прийти в себя от двух эмоций: выступления Монтсеррат Кабалье и ... новых сапог Николая. - Мне так понравился Коля в сапогах, что я один раз упала во время номера, засмотревшись, - констатировала одна из участниц балета после завершения программы в гримерке. - А у меня на второй песне порвалась струна, как мне и накаркали перед выходом на сцену, - заявил участник оркестра. Ни одну из этих оплошностей зритель не увидел. Как не увидел и то, что происходило на закрытом банкете после окончания шоу в «Ледовом». А уж там посмотреть был на что! Чего стоит только непьющий Басков, который после исполнения еврейского национального хита «7.40» заявил: «Все, сегодня напьюсь, это самый счастливый день в моей жизни. Дайте водки». - Тогда я завтра повешусь, - отшутился известной цитатой Иосиф Кобзон, которому, кстати, на банкете пришлось оправдываться за немного кислое выражение лица во время концерта. - Если бы не ена Иосифа Давыдовича, Нелли, он ушел бы с концерта гораздо раньше, я уверен, - заявил Басков. - Она только и успевала повторять: «Иосиф, лицо проще, лицо веселее»! Веселее лицо Кобзона было не банкете, где не развеселился бы, кажется, только человек, лишенный чувства юмора. Чего стоит только одна украинская гостья Таисия Повалий, которую Николай так искусно «повалий» на рояль, за которым играл Игорь Крутой. Монтсеррат и Монсита Кабалье, которые значились самыми почетными - после родителей Николая - гостями праздника, округлили уставшие за вечер глаза. Нет, они, конечно, наслышаны о русском гостеприимстве и широте души, но чтобы Так? Чтобы «Мисс вселенная» Оксана Федорова отплясывала гопака под «Ты ж меня пидманула, ты ж меня пидвела», а «народный артист России и еще бесчисленного количества республик» Николай Басков отбивал чечетку на столе? Да, дорогие москвичи и испанские гости столицы. Здесь бывает только так, если за дело взялся Николай Басков.