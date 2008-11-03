Святослав Вакарчук презентует сольный альбом «Ночью»

Концертная презентация программы состоится 4 ноября в киевском театре им. Ивана Франко с участием музыкантов "Океана Эльзы" и специально приглашённых гостей, сообщает пресс-служба "Океана Эльзы". "Он очень, я считаю, концептуален настроением, - говорит Святослав, - все и так поймут, что песни о чувствах и песни, конечно, не банальные и, скорее, ностальгически-грустные, чем радостные. И вообще, я вчера понял, что не умею писать весёлых песен. То есть я завидую людям, которые пишут весёлые песни - у меня внутри всё время какие-то минорные штуки сидят и я пробую... у меня пока не получается... есть несколько, но в основном тянет на что-то печальное," - говорит Вакарчук. Сообщается, что сольные работы Святослава Вакарчука немало отличаются от того, что делает музыкант в составе "Океана Эльзы". Кроме коллег Святослава по группе, над проектом работали талантливые джазовые музыканты и исполнители классической и народной музыки: Алексей Саранчин (фортепиано), Богдан Гуменюк (саксофон), Алексей Морозов (скрипка) и много других - в целом более 30 музыкантов. "Программа "Ночью" вышла из творческой лаборатории, в которой мы могли писать музыку, которую ещё никогда не делали раньше, - говорит Святослав Вакарчук. - В итоге появилось одиннадцать песен, каждая из которых для меня очень близка и дорога. Ни одну из них нельзя отнести к какому-то конкретному музыкальному стилю - в них есть всё: от джаза до рэгги. Я надеюсь, что "Ночью" понравится не только поклонникам "Океана Эльзы", но и тем, кто вообще не интересуется рок-н-роллом". Уникальные композиции с оттенками джаза открывают новый этап в истории известного музыканта. Пока не известно, будет ли Святослав показывать свои сольные песни в Москве. Планируется, что в ближайшее время программа "Ночью" будет выдана также на физических носителях. Напомним, что Святослав Вакарчук попробовал себе в роли политика и стал депутатом Верховной Рады, но не сложилось. Вакарчук вышел из депутатского корпуса, прокомментировав свой поступок так: "Это решение стало итогом тяжёлых многомесячных размышлений и кажется мне честным шагом по отношению к избирателям, коллегам-единомышленникам и к самому себе". В заявлении идёт речь, о том что "нынешний состав Верховной Рады не выполнил своей главной роли - творить образ Украины как современного европейского государства". По его словам, "непрерывные межпартийные и внутрипартийные споры, которыми так проникаются те, кто должен вести Украину вперёд, деморализуют общество внутри страны и подрывают её авторитет снаружи".