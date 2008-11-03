Звёзды испугались друг друга во время Хеллоуина (Страшные ФОТО)

День и ночь всех Святых звёзды решили отметить в компании Дмитрия Коляденко, которому в этот день пришлось работать тамадой в одном из киевских ресторанов. Вся «нечистая» сила начала сходиться около девяти вечера в одно из заведений, где уже было всё приготовлено для отдыха настоящих ведьм, призраков и прочей хеллоуинской нечисти. Самым первым представителем звёздной нечисти оказался телеведущий и хореограф Дима Коляденко, ему в этот вечер досталась роль развеселителя потусторонних сил и силёнок. Одними из гостей мрачного мероприятия был девичий дуэт «Милос», девушки как только пришли, сразу же направились разглядывать интерьер ресторана и принялись искать приключения на свою голову, ведь даже в туалете лежала мёртвая девушка и отпугивала всех желающих утолить физическую нужду. Известный рэпер Ларсон прибыл на праздник тёмных сил вместе со своей женой. К слову, маскарадные костюмы звёзд просто зашкаливали своей фантазией, Ларсона почти нельзя было узнать, если бы не надпись на спине на оранжевом костюме. Ещё одним опознавательным знаком было то, что Ларсон как только зашёл в ресторан, не удержался и принялся целовать через маску свою любимую супругу. Группа «Седьмое небо» пришла почти в полном составе, только одна из четверых участниц отсутствовала, остальные три были в маскарадных костюмах, которых, к сожалению нельзя было особенно испугаться. Остальные звёзды были вообще трудно узнаваемыми: в масках умерших писателей, в костюмах карликов и прочих странных нарядах они не выдавали своё присутствие на празднике всех Святых. Певица Маша Фокина пришла в ногу со временем, её, видимо, как и многих других, достал кризис в стране, потому её внешний вид был направлен на борьбу с этим мировым нашествием. В самом разгаре мероприятия пришла и Наталья Могилевская, без особого хеллоуинского костюма, зато певица призналась, что пришла к одному из парней в белом, который стоял у входа и проверял на грехи всех гостей.