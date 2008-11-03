Диля сменил профессию из-за кризиса? (ФОТО)

Одетый в фирменную одежду заведения, исполнитель так умело обращался со всеми кухонными приборами и на скорость готовил разнообразные суши, что сложно было поверить в то, что музыкант освоил эту технику всего за полчаса. Сменить профессию на «мастера по приготовлению суши» Дилю заставил отнюдь не кризис в стране, а съемки в программе «VIP–стажер», которая предлагает своим героям освоить какую-нибудь другую полезную специальность. И хотя для Дили кулинарная тематика не нова: за плечами внушительный опыт работы на кулинарном канале, участие в многочисленных кулинарных программах и проектах, а также врожденная любовь и тяга к приготовлению пищи. «Как оказалось, приготовление суши – это прямо-таки ювелирная ручная работа мастера по созданию шедевра. На приготовление одного набора суши-роллов должно уходить не больше 2-3 минут. Мне конечно еще далеко до таких показателей, но сам процесс чрезвычайно понравился! Теперь буду стараться максимально часто баловать своих друзей изысканными суши-party», - рассказывает Диля. Во время съемок программы, конечно же, не обошлось и без курьезов: так, изготовляя роллы «Красный дракон», Диля переборщил слегка с васаби, и получилось весьма пикантное острое блюдо. Съемочная группа, тестируя продукт, не ожидала такого эффекта и дружно рыдала от специй, нахваливая блюдо.