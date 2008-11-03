Chicos de la Fiesta чуть не распались на съемках клипа! (ФОТО)

Дело в том, что ребята из «Chicos de la Fiesta» отличаются сумасшедшим драйвовым поведением. В их жилах течет не кровь, а настоящий кактусовый сок, который часто взрывает участников невероятным куражом и безумством. Очередной выброс взрывоопасной смеси случился на съемках третьего по счету клипа коллектива на композицию «Эй малышка!». По замыслу режиссеров видео братьев Рожены, участники группы Каруззо и Ромарио постоянно появляются перед третьей солисткой в самые не подходящие для неё моменты, чтобы напомнить девушке о прелестях её тела. То Мари красится перед зеркалом, как вдруг вместо её отражения появляется Каруззо. То она переодевается и в её вещах появляется голова Ромарио, делающая комплименты Мари. Именно эта ситуация и стала главным объектов горячих дискуссии и ссор. Дело в том, что ребята, пообщавшись с режиссерами, решили слегка обнажить девушку. Также Каруззо и Ромарио настаивали, чтобы солистка, переодеваясь, натянула на себя и большие мужские трусы в яркую разноцветную полосочку. Но Мари наотрез оказалась от этой сцены! Все уговоры коллег по коллективу только накаляли ситуацию и в результате между участниками «Chicos de la Fiesta» вспыхнула невероятная ссора. Мари забежала в гримерку собирать свои вещи, заявив, что не желает больше работать с извращенцами. Каруззо и Ромарио объясняли девушке, что в сцене с мужскими трусами нет ничего пошлого, что это всего лишь стёб, но Мари даже не слушала. Из-за случившейся ситуации съемки видео были под угрозой срыва, поэтому режиссеры тоже вмешались в спор, пытаясь сгладить конфликт, так как уже заканчивалось оплаченное время съемочной группы и аренды павильона. Но вмешательство братьев Рожены ещё сильнее усугубило скандал. Только через несколько часов участники группы пришли к консенсусу, решив всё же не снимать сцену с мужскими трусами, а на солистке оставить всю одежду. Из-за ссоры съемки клипа на композицию «Эй малышка» затянулись на 6 часов, но все же видео было удачно отснято и уже менее чем через месяц телезрители смогут увидеть его на музыкальных телеканалах Украины.