Александр Гапчук представил коллекцию для элитных мужчин (ФОТО)

Показ именитого дизайнера посетил Андрей Кравчук с Инной Бережной, телеведущая Катя Осадчая, а также молодой исполнитель Александр Фортадо, который весь вечер провёл в компании своего друга Георгия Шеварнадзе. Показ ознаменовал рождение новой торговой марки - Real Casual Alexandr Gapchuk. На протяжении десяти лет Александр Гапчук создает мужскую одежду, оттачивая мастерство и воплощая в коллекциях свою жизненную философию. Неповторимый авторский почерк и узнаваемый стиль принесли модельеру широкое признание публики. Все это дает основания полагать, что новая торговая марка будет востребованной и успешной, особенно у вышеперечисленной элиты. Следующим этапом станет открытие трех бутиков в Киеве, Одессе и Донецке . Интерьеры и элементы фирменного стиля эксклюзивных магазинов разработаны известным московским дизайнером Филиппом Пищиком. Торговая марка Real Casual - это мужская одежда для небудничных будней. Комфортная и респектабельная, она подчеркивает индивидуальность владельца и одновременно создает настроение - настроение пятницы с ее предчувствием отдыха и удовлетворением от плодотворной недели. Покупатель Real Casual - мужчина творческий, свободный, состоявшийся и состоятельный. Свободен в выборе, свободен в действиях и освобожден от условностей. Творящий свою судьбу и создающий свой стиль. Он доверяет собственному мироощущению и живет согласно ему. Не конфликтуя с окружающей действительностью, он гармонично в нее вписывается, являясь органичной частью социума.