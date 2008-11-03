Писанка, Власова и Клочкова ушли в потусторонний мир (ФОТО)

Юлия Айсина, известный дизайнер, которая создаёт эксклюзивную одежду для украинского бомонда, представила на празднике сразу два наряда и оба показывали её постоянные клиентки – певица Евгения Власова и четырехкратная олимпийская чемпионка Яна Клочкова. Исполнительница была представлена в образе ученицы школы магии, а спортсменка на вечер перевоплотилась в вампира с огромными белыми клыками и длинным платьем. Сама же дизайнер хоть и не была одета в костюм нечисти, но все же придержалась хэллоуинского дресс-кода и пришла в чёрном. Руслана Пысанка пришла в костюме ведьмы и принесла с собой своего возлюбленного Кощея Бессмертного. Выглядела она очень даже устрашающе. Ещё бы, ведь над её образом поработала известный дизайнер Диана Дорожкина. А вот резидент «Comedy Club.UA» Ангел Педан пришел без своего атрибута – без крыльев. Считается, что Halloween это праздник сбора своего духовного урожая, видать, он не заслужил в этом году белоснежные крылья ангела. В показе участвовали также работы Лилии Литковской, Дианы Дорожкиной и других дизайнеров. Демонстрировали костюмы девушки из группы «XS», Владимир Бебешко, Руслана Писанка, Александр «Ангел» Педан, Игорь Посыпайко и многие другие артисты. Также на праздник заглянула стильная группа «Dress Code» во главе с Александром Стёгановым, веселые ребята из «Сhicos de la Fiesta», стёбные Юнона и Влад из коллектива «Карлос и Пиндос», эпатажный гангста рэпер Ларсон с женой, Дизель, самое интеллигентное и сексуальное трио «SMS», Анастасия Приходько, балет «The Best», Галя из «Диверсантов» и другие звёздные личности нашей страны. После показа, на котором и была построена вся шоу-программа вечера Halloween, все желающие могли испробовать свои певчие способности в конкурсе караоке, тем самым развлечь публику. Правда, желающих оказалось не так уж и много. Хотя один номер караоке запомнился и отличился. За микрофон взялся один из солистов молодой яркой группы «Сhicos de la Fiesta» Каруззо, который, исполняя композицию, продемонстрировал всем присутствующим лишь долю драйвового запала своей команды.