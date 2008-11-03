На Halloween певица Ива Rich превращала звезд в лягушек!

Согласно легендам именно на этом месте началось зарождение великого города - Киев. Именно туда пригласила украинских звезд Ива Rich певица и телеведущая программы «Teen Сlub». Преодолев сотни ступенек, представители отечественного шоу-бизнеса оказывались в пучине мистических событий. Еще бы! Ведь их уже поджидала самая настоящая ведьма, облаченная согласно древним традициям в черные одежды, составляющие резкий контраст с оранжевого цвета волосами. А завершала колдовской образ метла – обязательный атрибут любой уважающей себя ведьмы. Конечно, ведь это был день Halloween – старинный кельтский праздник, который также в народе также именуют как день всех Святых! Так, превращения артистов в лягушек, таинственные исчезновения и подробности самого загадочного и мистического праздника Halloween вы сможете увидеть в программе «Teen Сlub» на телеканале O-TV!