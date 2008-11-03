«Фабрика зірок-2»: Звездный дом покинули Кара Кай и Марк Савин

Но, по условиям проекта, в финале должны остаться только шестеро «фабрикантов». Поэтому на прошлой неделе кандидатами на выбывания стали не двое, как обычно, а трое участников – Олейник, Кай и Савин. Вадима от выбывания спасли зрители. Вернее, зрительницы. Ведь, как известно, обаятельная улыбка этого «фабриканта» покорила не одно девичье сердце. Каре и Марку пришлось покинуть Звездный дом. Оберег Марка Савина треснул в его последний день на проекте Проводы выбывших были шумными и на удивление оптимистичными. Несмотря на то, что для каждого из «фабрикантов» уход друзей был болезненным, все шумели и перебрасывались шутками. Только когда Марк, уже на пороге дома, решил дать несколько советов, ребята притихли. Замерев, она вслушивались в каждое его слово. - На прошлой неделе я отдал свой оберег Дантесу. Но у меня оставался другой... Я с ним никогда не расставался, даже в душе. А сегодня, впервые за два года, он лопнул, - признался Савин. И добавил: - Берегите себя, верьте в Бога! И запомните - только с умом вы сможете сделать то, что хотите. На глазах у многих «фабрикантов» уже блестели слезы, но они старались улыбаться, слушая Марка. - И не нужно жалости, - продолжал он. – Правильно говорил наш психолог Владимир Иванович: «Жалок тот, кто жалеет». Удачи тоже не нужно желать… Мы - фартовые! Мы верим в себя и в то, что делаем. Поэтому у нас все получится! Дарвин и Барских помирились ради Кай Кара перед тем, как покинуть Звездный дом, заставила двух непримиримых противников, Дарвина и Барских, пожать друг другу руки. Влад в ответ решил сделать Каре прощальный подарок – свою собственную майку. - Ты видишь, на ней остались следы твоего грима, ты меня обнимала на концерте, когда я был в ней, - сказал он. Кара была в восторге от подарка. - Я люблю Дарвина, он мой друг! – радостно кричала она, обнимая Влада. Проходивший мимо Макс Барских тоже не остался в стороне – другой рукой Кай обняла и его. - Я люблю вас всех, - заявила она. А парни, тут же помирившись, пожали друг другу руки. ФОТО: Новый канал.