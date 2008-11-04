Храм, который восстанавливал Бачинский, закрыт

Храм разрушается буквально на глазах и Тверская епархия была вынуждена немедленно приостановить службу. - Еще немного и кирпичи начали бы падать с купола на прихожан, - говорят жители Кашина. - Чтобы оградить людей от беды, пришлось закрыть церковь. Теперь на двери храма висит замок. Нашего батюшку отправили служить уже в другой приход. Жалко... Никогда не думали, что такая судьба постигнет этот храм. В свое время сюда не раз приезжал Геннадий Бачинский, жертвовал деньги на его восстановление. Гену даже отпевали здесь! Храм После смерти Бачинского, словно по злому року судьбы, умирает и его церковь. Денег на ее восстановление у Клобуковского монастыря, на подворье которого находится храм, нет. Из-за наступившего кризиса прихожане все реже жертвуют подаяния. Работы по реставрации прекратили и храм закрыли для прихожан. - Это наша самая любимая церковь,- вздыхает прихожанин Владимир Кузнецов.- Его даже при Советской власти большевики не рискнули закрыть. Но тогда она была еще крепкая, а сейчас ситуация совсем критическая. - Купол храма начал рушиться и шпиль сильно накренился,- говорит благочинный Кашинского и Кесовогорского округа отец Дмитрий.- Если не успеем поправить и шпиль рухнет, то это разрушит половину церкви. Мы молимся и уповаем на Господа. Надеемся, все обойдется, найдутся добрые люди, которые нам помогут. Стиллавин Сразу после трагической гибели Бачинского его родные и близкий друг Сергей Стиллавин обещали продолжить его дело - дореставрировать храм. Однако, когда прихожане обратились за помощью к вдове радиоведущего, она лишь извинилась: - Простите, у меня другие дела... Стиллавин же сейчас занят съемками своей первой сольной передачи "Золотая утка", которая, несмотря на все его усилия, увы, в рейтинге занимает последние строчки.