Гитарист The Rolling Stones расстается с женой и готов заплатить 100 млн

Гитарист легендарной британской рок-группы The Rolling Stones Ронни Вуд при разводе может оставить своей жене Джо большую часть своего состояния - около 50 млн фунтов стерлингов (100 млн долларов).
Все состояние Ронни Вуда составляет около 70 млн фунтов, или, по разным данным, от 130 до 150 млн долларов. Будущее брака музыканта было поставлено под вопрос, когда в апреле этого года Ронни Вуд встретил в Лондоне 18-летнюю москвичку Катю Иванову. По словам жены Вуда, Катя стала верной собутыльницей гитариста. Ради своей новой подружки участник The Rolling Stones бросил жену, с которой прожил 23 года. По словам друзей гитариста, "Ронни считает, что их браку пришел конец, однако он хочет поступить справедливо по отношению к Джо, несмотря на то, что последние несколько месяцев они не разговаривали друг с другом". Сам музыкант заявил: "Меня не волнуют деньги, и Джо может получить все, что она захочет", пишет NEWSru.com. О разводе заговорила жена Ронни Вуда. Устав от похождений супруга, Джо пригрозила разводом. Адвокаты, к которым обратился музыкант, оценили разрыв отношений в 100 млн долларов. Помимо большей части состояния Ронни Вуда, Джо в случае развода будет получать доходы от будущих продаж The Rolling Stones. Супруга музыканта заявляет, что только ее стараниями Ронни на протяжении многих лет удерживался от соскальзывания в пропасть алкоголизма и наркомании. Джо также требует 20% от состояния Ронни за многолетнее успешное управление его активами. 61-летний Вуд познакомился с 18-летней Катей в апреле во время премьеры в Лондоне нового документального фильма о The Rolling Stones под названием "Да будет свет", снятого известным американским режиссером Мартином Скорсезе. Екатерина была в бригаде официантов, обслуживавших гостей на состоявшейся после премьеры роскошной вечеринке. Именно тогда именитый рокер и обратил внимание на молодую москвичку. Интересы Ронни будет представлять адвокат, который вел бракоразводный процесс Мика Джаггера и Джерри Холл. Ронни Вуд официально вошел в состав тогда уже всемирно известных The Rolling Stones в 1976 году. Группа достигла пика своей популярности в 1960-х, став более жесткой альтернативой The Beatles. Для сравнения - развод Пола Маккартни и Хизер Миллс обошелся бывшему участнику The Beatles в 48,6 млн долларов.