На один из «фабричных» нарядов было потрачено около 20 метров ткани

Стилисты «Фабрики зірок-2» раскрывают секреты сценических костюмов, в которых на сцене появляются участники проекта Нового канала.

«Фабричные» наряды шьют… Одним из самых дорогих и красивых нарядов за всю историю «Фабрики зірок-2» стало кимоно, в котором Лина Мицуки пела сольную песню в тот день, когда она выбыла из проекта. Как рассказал создатель шикарного наряда Назар Дидык, платье было пошито всего за одну ночь! Все дело в том, что Назар никак не мог найти подходящую ткань. Все, что предлагали в магазинах, казалось ему недостаточно красивым для того эффектного кимоно, которое он себе мысленно уже представлял. В результате Дидык все-таки нашел, что искал: ему удалось купить отрез просто-таки эксклюзивного шелка с аппликациями в виде бабочек. Поговаривают, что было создано лишь 100 метров этой ткани специально для показа Роберто Кавалли, а в Украину попало всего около 10 м. В результате полтора из них ушло на отделку подола и рукавов кимоно для Лины Мицуки. Всего же на наряд для «фабрикантки» было потрачено около 20 метров ткани. Вообще, создавая сценические костюмы для участников проекта, дизайнеры работают с размахом. Так, для совместного выступления Кары Кай и «4 короля» Назар Дидык создал белое шелковое платье с 4-метровым подолом, а для Лены Виноградовой сшил черное пальто с подолом длиной 3,5 метров и объемом около 9. А для гала-концерта, на котором «фабриканты» выступали с Натальей Могилевской, Лилия Литковская создала для Насти Востоковой удивительный золотой наряд, на который пошло 12 метров бахромы. …и одалживают На каждый гала-концерт у команды, которая работает над проектом, есть всего неделя. Конечно, все успеть за семь дней невероятно сложно. И порой только перед выходом «фабрикантов» на сцену выясняется, что в костюме «фабриканта» не хватает какой-то детали. В таких случаях стилисты в поисках чего-то подходящего бросают оценивающие взгляды на всех, кто в этот момент находится рядом. Или же перебирают свой собственный гардероб. Например, когда Настя Востокова пела вместе с Марком Савиным композицию «Відправила message», на ней были белая футболка и серый жилет. - Когда она его надела, шея оказалась «голая», - рассказывает Лилия Литковская. – Нужно было что-то добавить. Из ситуации вышли просто: на самой Лилии в тот момент был эффектный черный шарфик из бахромы. Вот им-то и обмотали Настину шею, и сценический наряд Востоковой тут же приобрел завершенность. Следите за жизнью «фабрикантов» в теледневниках на Новом канале, по будням в 14.20 и после полуночи! Гала-концерты Второй «Фабрики зірок» по суботам в 22.00!