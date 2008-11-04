Вера Брежнева: «Подарю племяннице валенки и пеленки!»

Вот и Александр Цекало, земной, простой украинский заводила Саша Цекало подался в звезды недосягаемые. Сначала была псевдосвадьба на Французском побережье — за ним гонялись все СМИ. Не догнали. Теперь же он стал отцом! Однако сейчас — по-настоящему. Да-да, на днях в семье популярного шоумена Александра Цекало и Виктории Галушки, сестры экс-«ВИА Гры» Веры Брежневой появилась малютка. Назвали девочку в честь звездного папочки — Сашенькой. Напомним, о том, что в семье Цекало-Галушка ожидается малютка, стало понятно не так давно. С округлившимся животиком хорошенькая девушка появилась на премьере фильма в одном из столичных кинотеатров. Тогда все гадали: беременна или просто жизнь налаживается. Сегодня все развязалось логически — и при ребенке, и жизнь-таки налаживается. Говорят, Александр к рождению крохи хотел возвести трехэтажный элитный дом на московской Рублевке, но стройку в силу каких-то причин заморозили. Сейчас он вместе с Викой и маленькой Сашей во Франции, где, собственно, и рожала Галушка. Оба они не находят себе места от нахлынувшей радости. Ну что ж, как бы ни прятались, от счастья не убежали. Поздравляем! – «Я безумно рада появлению племянницы! – рассказала Вера Брежнева. – В нашем женском батальоне прибыло. Мама с дочкой чувствуют себя прекрасно. К сожалению, из-за съемок фильма «Любовь в большом городе», которые сейчас проходят в Штатах, я еще не смогла увидеть малышку. Но Сонечка с моей мамой уже ездили во Францию, и дочка даже успела понянчить свою двоюродную сестренку. Она все это время ждала радостного события. А я приготовила племяннице много пеленок и агсы – это такие маленькие валенки».