В «ПроFashion» Савику Шустеру связали костюм (ФОТО)

В очередном выпуске передачи, который можно будет увидеть 8 ноября, звездным клиентом участников «ПроFashion» станет… Савик Шустер! Костюмы - Конечно, наши дизайнеры перед встречей с Савиком волновались, - рассказывает о съемках этого выпуска программы ведущая шоу Анна Банана. – Нам всем казалось, что Шустеру трудно будет угодить с костюмом. Ведь он жил в Италии, а люди там разбираются в одежде. Но Савику творения наших участников очень понравились. Он был искренне удивлен качеством созданных для него вещей. Почему-то многие считают, что начинающие дизайнеры не могут придумать что-то яркое и неординарное. Но наши герои продемонстрировали, что это не так. Оба костюма для Шустера получились классными! Причем один из них был… вязанным! Как рассказывает Анна Банана, участие в «модной» программе настолько увлекло Савика, что он пообещал: если кто-то из молодых дизайнеров, создававших для него костюмы, выйдет в полуфинал «ПроFashion» и захочет еще раз пригласить его как модель, он с удовольствием снова приедет на съемочную площадку новоканальской программы. Мороженое Кстати, команда «ПроFashion» удивила известного ведущего не только качеством созданных для него костюмов. - Когда мы в первый раз ехали к Савику, чтобы дизайнеры смогли снять мерки, одна из участниц – поклонница Шустера сказала, что хочет задать какой-нибудь вопрос своему кумиру, - рассказывает Анна Банана. – Я предложила ей спросить о чем-то неожиданном. Например – «Любите ли вы мороженое?»… Савик подобного вопроса, кажется, не ожидал. Но ответил, что любит… По сюжету программы, у каждого звездного клиента должна быть одна примерка. Когда мы в следующий раз ехали в студию к Шустеру, решили его порадовать – мы привезли ему мороженое. Правда, встречи нам пришлось ждать около четырех часов: у Савика был прямой эфир. Хорошо, что мы взяли с собой сумку-холодильник… Зато, когда мы наконец вручили Шустеру креманку с мороженым, он обрадовался, как ребенок. «ПроFashion» с Савиком Шустером смотрите в субботу, 8 ноября, в 10.55