Водонаева обнажилась перед свадьбой (ФОТО для взрослых)

Для арт-проекта «Звездный криминал» роковая соблазнительница примерила на себя не только сексуальное боди, но и скандальный провокационный образ. Шикарные пропорции, похоже, сведут с ума любого мужчину, а если нет.... На этот случай у Алены припасено не менее эффективное одурманивающее средство - клафилин. По сюжету секс-обольстительница опаивает мужчину наркотическим зельем, а что девушка будет делать с обездвиженным мужским телом остается только догадываться, сообщает Life. Не менее скандальный сюжет в фото-проекте достался и популярному исполнителю Владу Топалову: певец снова, «как в молодости», пристрастился к наркотикам. Провокационное фото не может не впечатлять, тем более с такими соседями по кадру - продемонстрировала себя во всей красе и «фабрикантка» Ирина Тонева, учинив грандиозные разборки на кокаиновой party.