Бадоев полностью раздел группу «Алиби»! (Эксклюзивные ФОТО)

Съемочная группа во главе с Аланом Бадоевым действительно умудрились снять видеоклип для дуэта «Алиби» за шесть часов в девяти натуральных локациях! Это звучит утопично, ведь нужно в девяти различных местах устанавливать все декорации, выставлять свет, настраивать технику… А одной локацией и вовсе являлась станция киевского метрополитена, где снимали инкогнито. Но режиссерская команда Алана Бадоева успела отснять все в установленное время, и даже столичные автодорожные пробки не смогли стать помехой! Успев заснять запланированные сценарием эпизоды, Алан Бадоев вдруг решил изменить клип. Его настолько впечатлила песня дуэта «Алиби», красота и талант сестер Завальских, что режиссер просто вспыхнул новыми идеями. И вместо того, чтобы разойтись по домам, вся съемочная группа начала искать квартиру, в которой Алан запланировал снять постельные сцены обнаженных участниц дуэта с парочкой красивых черных ангелов! К огромному счастью, друг Алана Бадоева – режиссер Евгений Тимохин проник идеей коллеги и предоставил свою квартиру на Андреевском спуске. Не смотря на то, что первые девять локаций были на улицах Киева, весь съемочный процесс был закрытым для прессы и посторонних, так как Алина и Аня Завальские были полностью обнажены. Да и не любят девочки, когда в их жизнь влезают настырные папарацци и журналисты, вспомним клип на композицию «Не для прессы!» Но узнав о локации в квартире на Андреевском спуске, один из фотографов все же сумел выследить место съемки и сделать через окно несколько кадров постельных сцен сестер из группы «Алиби!» И кадры того стоили!