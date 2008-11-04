Борис Моисеев запишет дуэт Кристиной Агилерой? (ФОТО)

На свое второе выступление 21 октября поп-дива опоздала на полтора часа. Мало кто знает, что в этот день у певицы случился страшный конфуз. Дело в том, что микрофон певицы оказался нерабочим. По счастливой случайности спас ситуацию российский певец Борис Моисеев. Знакомство Кристины и Бориса состоялось прямо в гостинице, в которой жила Кристина. Номер Бориса — был соседним. В эти дни он находился на съемках программы «Модный приговор». Как только выяснилась неисправность микрофона американской звезды, менеджменту Агилеры стало известно о звездном соседе, который жил на этом же этаже гостиницы. Менеджер Кристины обратился с просьбой о помощи к Борису Моисееву, на которую Борис откликнулся положительно, войдя в сложное положение американской супер-стар. После концерта Агилера, в знак благодарности, прислала Моисееву записку с приглашением на ужин. Борис, не мог отказаться и пришёл, как истинный джентльмен с букетом цветов. Результатом ужина стало - приглашение, американской звезды, на запись в прямом смысле этого слова - сенсационного дуэта. Российский Артист поделился с Кристиной своими творческими планами, в частности о готовящемся шоу, к своему 55-летию, в Кремле в феврале 2009 года. Тогда Кристина предложила записать Борису, совместную композицию. «Это будет очень модная композиция и, скорее всего, в стиле Кристины. - заявил Борис Моисеев. - Уже в середине декабря я отправляюсь на студию Кристины , в США, записать этот без преувеличения хит. Это будет бомба, которая взорвётся на моих юбилейных концертах в Кремле, в феврале 2009 года. Я очень рад такому творческому союзу ».