Джанго рассказал, что его связывает с Цимбалюк и Катей Гусевой

4 ноября 2008, 18:04

На съемках программы «Тільки правда» (Новый канал) популярному певцу Джанго (в «миру» - Алексей Поддубный) пришлось рассказать о своих любовных и финансовых делах.

Но он принял правила игры и старался быть предельно искренним. Гусева Ни один нерв не дрогнул на лице артиста, когда прозвучал вопрос ведущего Андрея Доманского: «Вы платили деньги Катерине Гусевой за съемки в вашем клипе?» - Нет, - без промедления ответил он. - Но Катерина – топовая российская актриса. Если вы не платили, значит, вас связывают какие-то отношения, - рассуждал ведущий. - Они могут быть и личными, и дружескими, и производственными… Джанго постарался объяснить ситуацию: -…Скорее, это связь на почве любви к музыке. На самом деле Катя Гусева не только играет в кино, она еще и поет. Одна из ее любимых песен - «Возвращайся, ты слишком далеко» с моего диска «Была не была». Мы и спели ее вдвоем в фильме «Беглянки». Объяснение звучало вполне правдоподобно (кадры из «Беглянок» фигурировали в клипе Джанго). Президент Международной лиги полиграфологов Андрей Николаевич Волык, выступающий в проекте гарантом правды, заметил: - Учитывая тот уровень волнения, который присутствовал во время ответа, Катерина Гусева вам явно небезразлична. Но, тем не менее, вы ответили правдиво на этот вопрос. Цимбалюк Холостяк Джанго один за другим раскрывал секреты своей личной жизни. Не удивительно – под напором Андрей Доманского мало кто устоял бы. Ведущий легко вывел героя программы на чистую воду, пригласив в студию известную телеведущую и модель Инну Цимбалюк. - Вы догадываетесь, зачем вас пригласили? – спросил он у девушки. Та, смеясь, кивнула, и после этого последовал очередной вопрос для Джанго: «Вы были увлечены Инной Цимбалюк?». Алексей сознался - «да». Но Андрею Доманскому нужны были подробности. Выяснилось, что Джанго по сей день жалеет о том, что роман с Инной не состоялся. Цимбалюк объяснила, что такое мужчины, как Джанго, ей нравятся, но у нее уже есть любимый. - Сожалеете ли вы о том, что все так получилось? Может быть, стоило быть с Инной немного настойчивее? – этот вопрос был задал герою шоу. - Возможно, - вздохнул Джанго. После чего Андрей Волык подтвердил, что певец отвечал честно. Финал Однако откровенно Джанго отвечал не на все вопросы. Он «прокололся» всего дважды, но этого оказалось достаточно, чтобы участник покинул программу ни с чем. Когда Андрей Доманский поинтересовался: «Вы когда-нибудь брали деньги в долг и не возвращали их?», Джанго не проявил ни малейших признаков беспокойства. - Не припомню. Долги – это вопрос не столько правды, сколько памяти, - рассуждал он. И сразу же Андрей Волык констатировал: ответ неправдив. То же произошло, когда Алексей уверенно ответил «нет» на вопрос ведущего: «В России вас знают лучше, чем в Украине?» - Мы услышали неправду, - сказал на это полиграфолог. - Я таки оказался лжецом, - покачал головой Джанго и покинул съемочную площадку «Тільки правди» под бурные аплодисменты. Смотрите программу «Тільки правда» на Новом канале по пятницам в 22.20

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