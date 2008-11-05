Вакарчук презентовал сольник «Ночью» - рок, джаз и регги

Презентация состоялась во вторник, 4 ноября, в театре им. Ивана Франко, пишет газета "Сегодня". Название альбома, как признался сам Вакарчук, продиктовано тем, что вошедшие в него композиции писались преимущественно в тёмное время суток, причём в местах самых разнообразных: от берега Женевского озера до сорокового этажа Нью-Йоркской гостиницы. Стиль композиций кардинально выбивается из привычного "вакарчуковского": в альбоме встречается не только рок, но и джаз, и даже регги. "Мы хотели сделать что-то такое, чего ещё не было в Украине", - говорит Святослав. Особое внимание певец акцентирует на том, что проект "Ночью" - не коммерческий. А потому клипы, гастрольные туры и другие вытекающие из промо нового альбома мероприятия пока не планируются. Даже первый концерт "Ночью", котрый состоялся через несколько часов после презентации в театре им. Ивана Франко, музыканты сделали закрытым. "Некорректно продавать билеты на то, что люди никогда не слышали", - объяснил Вакарчук. Может создаться впечатление, что певец не уверен в успехе своего детища. Но сам он клянётся в обратном, говоря, что не сомневается в высоком музыкальном вкусе украинцев. На сегодняшний день диск "Ночью" слышали всего несколько хороших знакомых Вакарчука, среди которых телеведущий Савик Шустер, писатель Любко Дереш и режиссёр Роман Балаян. Поклонники же смогут оценить эксперименты музыканта в конце нынешнего месяца, когда альбом выпустят в широкую продажу. Напомним, что Святослав Вакарчук попробовал себе в роли политика и стал депутатом Верховной Рады, но не сложилось. Вакарчук вышел из депутатского корпуса, прокомментировав свой поступок так: "Это решение стало итогом тяжёлых многомесячных размышлений и кажется мне честным шагом по отношению к избирателям, коллегам-единомышленникам и к самому себе". В заявлении идёт речь, о том что "нынешний состав Верховной Рады не выполнил своей главной роли - творить образ Украины как современного европейского государства". По его словам, "непрерывные межпартийные и внутрипартийные споры, которыми так проникаются те, кто должен вести Украину вперёд, деморализуют общество внутри страны и подрывают её авторитет снаружи".