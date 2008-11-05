Татьяна Пискарева раскрыла секрет счастливого брака

В очередном выпуске программы «Зіркові драми» о болезненных разрывах с супругами рассказали светская львица Влада Литовченко, известный украинский дизайнер Ольга Навроцкая, популярная российская певица Лолита и многие другие публичные персоны. Помехой личному счастью может стать не только предательство, измена, но и фанатичная увлеченность работой. Заслужена артистка Украины Татьяна Пискарева знает об этом не понаслышке. Именно поэтому в Звездном доме она столько времени проводит с «фабрикантами» в разговорах по душам. Педагог учит ребят не только вокалу, но и любви к себе, контролированию эмоций. - Когда женщина делает выбор на эмоциях, она, как правило, платит за это дорогой монетой. Я платила - хотела сейчас, здесь и немедленно, - вспоминает певица свой грустный опыт. Лидер Начиная свой творческий путь, из-за профессиональных амбиций Татьяна потеряла мужа. Тогда хитовый российский композитор Аркадий Укупник писал для нее музыку, а Юрий Рыбчинский взял ее под свое покровительство. Казалось, впереди только радужные перспективы... Пискарева прожила с мужем три года, когда вдруг поняла, что брак дал трещину. - Я сама была тому виной, - признается она. - Я тяготею держать собственную жизнь, собственную судьбу в своих руках. И в то время не давала ни себе, ни человеку, который искренне меня любил и старался превратить мою жизнь в сказку, сделать это. Татьяна первой заговорила о разводе, даже в этом оставаясь лидером. Но уже очень скоро ей пришлось переоценить роль мужчины в жизни женщины. - Я поняла, что даже если ты обладаешь более сильной волей, характером, нужно признавать за мужчиной право первого, ведущего и нужного уметь быть ведомой, - делится она. - Женское одиночество – это такая страшная болезнь… Помню пустую квартиру, где меня ждал один мой друг - кот. Счастье Татьяне Пискаревой понадобился год одиночества, чтобы понять – она готова жертвовать карьерой ради личного счастья. Когда ей позвонил банкир Виктор Трач в предложением выступить на корпоративной вечеринке, первое, что пришло ей в голову: «Голос – то, что надо. Вот только бы он был не маленького роста, не сутулый, и, пожалуйста, Господи, пусть у него будут не кривые ноги». - После концерта он сказал мне: «Таня, оставайтесь! Я вас очень прошу, не нужно собираться в дорогу ночью. У меня дом – четыре этажа, и там – ни души. Я обещаю, что не потревожу вас», - с улыбкой вспоминает певица. – И я ему поверила. Вскоре у тридцатилетней Татьяны и сорокасемилетнего Виктора родилась дочь. И когда из-за беременности нужно было сделать перерыв в работе, певица была к этому готова. На сцену она вернулась через год после рождения дочери. - Сейчас я счастлива и ни о чем не жалею, - признается Пискарева. - Пусть я потеряла время, но, наверное, мне нужна была эта пауза, чтоб посмотреть на все со стороны. Смотрите программу «Зіркові драми» на Новом канале по воскресеньям в 15.05. Тема следующего выпуска программы – «как падают звезды».