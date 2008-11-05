Светлана Шпигель:«Материнство - это что-то необыкновенное»

Светлана согласилась дать блиц-интервью, в котором ответила на вопросы, касающиеся профессиональных и личных интересов. - Светлана, расскажите, пожалуйста, о своем детстве.

Родилась я в Москве в ноябре 1981 года, мой знак Скорпион. Маму зовут Евгения Григорьевна, она экономист в крупной фирме. Папа - Борис Исаакович Шпигель, человек занятой, член Совета Федерации РФ, президент Всемирного конгресса русскоязычного еврейства. Мои родители серьезно занимались моим воспитанием, я им за это очень благодарна.

- Хотя Вы неоднократно упоминали в интервью, что хотели стать дизайнером и хорошо рисовали, учились все же на юридическом факультете. Повлияли родители?

Я бы не сказала, что учеба на юрфаке - влияние родителей, хотя к их мнению я прислушивалась. Я считаю, что юридическое образование помогает любому человеку в самых разных сферах жизни. Образование, полученное в главном вузе России, - многогранное. После успешной учебы в таком университете можно трудиться в любой сфере.

- Как Вы пришли к идее создания PR-агентства?

Я пришла к этой идее очень быстро, когда поняла, что рынок PR в России практически пуст, хороших специалистов очень мало и рекламный бизнес еще только развивается. Вот и решила создать качественное хорошее пиар- агентство, чтобы исправить сложившуюся ситуацию.

- Назвав агентство "Успех", Вы пытались заранее запрограммировать его на признание и прибыль?

Изначально было несколько вариантов названий, в том числе и "Gold PR" (Золотой пиар), но в итоге мы решили, что "Успех" это исконно русское слово. Оно порождает собой благоприятные эмоции.

- А что для Вас вообще успех, синоним этого слова? Когда можно сказать, что человек добился успеха?

Успех - это когда человек добивается всего того, чего он хочет добиться в этой жизни. У каждого успешность определяется по-разному: кто-то состоялся в семейных отношениях, кто-то стал известным во всем мире, а кому-то достаточно признания в своей стране.

- В руководстве PR -компанией больше творчества или рутинных, зато четко спланированных вещей?

Всего поровну. Помимо творческих качеств успешный руководитель пиар-фирмы, безусловно, должен сочетать в себе и организаторские навыки. Коллектив, с которым приходится работать, - большой, должна быть дисциплина.

- Как дела у вашего сына Бронислава? Много времени уделяете сыну?

Бронислав - моя радость и счастье. Растет и хорошо поживает, ему 2,5 годика. В выходные я пытаюсь уделить сыну больше времени, в будние дни обычно видимся по вечерам.

- Сказки на ночь рассказываете?

Да, любимая у Бронислава - "Муха-Цокотуха" Корнея Чуковского. Сын у меня потрясающий. Я сейчас даже не представляю, что его когда-то не было в моей жизни. Материнство - это что-то необыкновенное, я думаю, это одно из главных предназначений для женщины.

- Обычно на вопрос о своем хобби, Вы отвечаете, что ваше хобби - работа? А как же кино и музыка?

Я люблю разную музыку, книги тоже. Раньше любила классику, сейчас больше современную литературу. В этой жизни нет времени иметь конкретное хобби. Одно время я привозила из каждой страны, где была в командировке - магнитики на холодильник. Люблю путешествовать, как и все люди, отдыхать. Встречаться с друзьями.

- Как, по-вашему, должна выглядеть успешная женщина? Есть ли у Вас любимые бренды, торговые марки?

Нет предпочтений по лейблам и брендам. Для каждой женщины все индивидуально. Стиль успешной женщины зависит от образования, от характера.

- А телевизор посмотреть удается?

В последнее время приходится очень много ездить встречаться с людьми. Просто не хватает времени смотреть телевизор.

- Поездки в основном по России?

Иногда по России, иногда встречаются зарубежные командировки. Периодически снимаем для наших артистов клипы в Санкт-Петербурге у известного клипмейкера, вот и приходится достаточно часто бывать в "культурной столице".





