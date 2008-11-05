ЖУТЬ! Агилера нагадила в номере Пугачевой

Примадонну российской эстрады Аллу Пугачеву отказались селить в президентский номер киевского отеля, объяснив свой отказ так: после бурно проведенных выходных Кристины Агилеры ведется ремонт, который займет не один и не два дня.

Визит Больше недели прошло с тех пор, как украинскую столицу покинула американская поп-дива Кристина Агилера, а память о ее украинском визите осталась не только в сердцах поклонников ее творчества, но и в памяти Аллы Борисовны. Певица так и не смогла пожить в Украине по-королевски, сообщает Life. Отказ Собираясь в Киев, знаменитость рассчитывала на самый лучший номер в «Премьер Паласе», который артистке предоставляли при каждом ее визите в город, - естественно, речь идет о президентском номере. Но тут, неожиданно для российской примадонны, такового не оказалось. Сотрудники гостиницы признались, что в данный момент, апартаменты, которые пожелала знаменитость, уже более недели находятся на ремонте. Как оказалась, причиной аварийной ситуации в президентском номере, стал визит сексапильной красотки Кристины Агилеры, которая, по всей видимости, за три дня пребывания на украинской земле, довела номер до состояния, требующего капитального ремонта. Номер В итоге, жить звезда будет в трехкомнатных апартаментах, которые с самого утра готовились к звездному визиту. Хоромы специально украсили двумя цветочными композициями из зеленых роз. Также, по словам одного из менеджеров гостиницы, Примадонна пожелала, чтобы к ее приезду на столе стояло фруктовое ассорти и бутылка сухого шампанского «Ореанда», со смехотворной для такого уровня артистки ценой в пять долларов. Приезд Кстати, стоит отметить и внешний вид легендарной певицы, которые могли оценить киевляне прямо на перроне. Из своего личного вагона, Примадона вышла явно не в лучшем расположении духа, а по ее отекшему лицо было видно, что ночь на рельсах она провела явно не с бутылкой минеральной воды.