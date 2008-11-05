ШОК! Марию Бурмаку забрасывают письмами с угрозами

Началось все с того, что однажды на почту певицы пришло письмо от якобы ее знакомого. Человек, подписавшийся «Поспішайко», заявил, что был ее возлюбленным, но она бросила его из-за карьеры, и это его очень разозлило. Бурмака не смогла вспомнить ничего подобного из своей жизни. - Всех, с кем я встречалась, я очень хорошо помню, - рассказывает Мария.- Но это не были даже романы... Скажу честно, мой муж был первым моим мужчиной. Письма незнакомца стали приходить одно за другим. Их автор стал донимать даже родных певицы. Он называл их по именам, указывал какие-то даты, говорил, что часто бывал у Марии дома. Позже начал угрожать и присылась фотографии, сделанные на ее концертах, всего в нескольких метрах от сцены. У Марии началась истерика. Раньше она много и с удовольствием общалась с фанатами, однако теперь задумалась об охране. - От такого негатива моя психика не выдерживала, - говорит певица, - Я постоянно чувствовала себя как под микроскопом. Знаю, что могут сказать, что у меня звездная болезнь, или что я зазналась, но мне просто страшно... После нескольких лет таких угроз певица решила расставить точки над «і». Мария пригласила незнакомца на встречу, но она считает, что вместо себя тот прислал другого человека. - Я уверена, что это был не он, - говорит певица. – Больше всего, он в это время сидел за соседним столиком и наблюдал, как пытаюсь узнать человека, которого никогда в жизни не видела… Письма продолжали приходить, но теперь Марии стало еще страшне, ведь незнакомец начал угрожать ее дочке... Чем закончилась эта история, можно узнать в программе «Зіркові драми» на Новом канале 9 ноября в 16.15