Дрю Бэрримор стала самым прибыльным лицом Gucci (ФОТО)

В честь этого события был выпущен новый каталог с участием актрисы, представляющей коллекцию. Ювелирную линию Horsebit планировали с октября прошлого года, сообщает портал FashionTravel. Для будущих рекламных акций приглашались различные модели и юные актрисы, но все они получали отставку. Так продолжалось до тех пор, пока в компанию не обратилась Дрю, которая присмотрела некоторые образцы дизайнерской ювелирки из будущей коллекции на сайте компании. В ходе общения Дрю дали возможность продемонстрировать на себе изящные золотые вещицы, и стало очевидно: внешность актрисы и ювелирные изделия Horsebit идеально сочетаются, сообщает FashionTime.ru. С тех пор, как лицом коллекции стала Дрю Бэрримор, прошло очень мало времени, а продажи ювелирного отдела уже значительно увеличились. Конечно, можно списать это и на уникальные роскошь и изящество изделий линии Horsebit, но кто оспорит факт, что все достоинства драгоценностей становятся заметны только на красивой даме? Как сказала Фрида Джаннини (Frida Giannini), креативный директор дома Gucci, Дрю вдохнула в коллекцию волшебную силу.