Группа «Браво» отметит 25-летие в Кремле

5 ноября 2008, 14:21

Группа «Браво» редко отмечает дни рождения. Но раз в пять лет музыканты готовят исключительную программу, которая не повторяется в последствии ни на одном концерте.

Каждый пятый день рождения дарит зрителю редкую возможность услышать отобранный самими музыкантами репертуар в абсолютно новой подаче, увидеть неожиданную интерпретацию уже знакомых композиций и насладиться новыми, но, пожалуй, самое ценное - почувствовать себя не столько зрителем, сколько желанным гостем на семейном торжестве, в кругу друзей и единомышленников. История группы "Браво" берет свое начало с 1983 года, когда студент МИИТа Евгений Хавтан был принят в группу "Постскриптум", возглавляемую тогда Гариком Сукачевым. Здесь он познакомился с барабанщиком Павлом Кузиным. Однако разное восприятие направления, в котором должен развиваться коллектив, подтолкнуло музыкантов к собственному творчеству, и после одного из концертов, по обоюдному согласию Павел Кузин и Евгений Хавтан покинули Гарика Сукачева. Процесс создания новой команды начался с поисков саксофониста. Так в скором времени к музыкантам примкнул Александр Степаненко. А следом за ним в группу органично влилась необычная, яркая, ни на кого не похожая солистка. «Она приехала и покорила всех нас», - вспоминает Евгений Хавтан о Жанне Агузаровой. Первой песней ансамбля стала композиция "Кошки", мелодию которой Хавтан наиграл Жанне на гитаре, а спустя несколько дней вокалистка принесла для нее стихотворение Уильяма Дж. Смита. Принесенная ею поэзия и музыка Хавтана составили основу первой 20-минутной записи, которая появилась на кассетах в 1984 г.. «Мы сделали эту запись, - рассказывает Евгений Хавтан, - которая на сегодняшний день является для меня эталонной по энергетике, по настроению, по количеству искренности и по количеству «лажи» - там все соответствует представлению о том, какой должна быть первая запись у группы». В 1984 г. в ДК "Мосэнерготехпром" состоялся дебютный концерт группы печально известный своим финалом: организаторов и участников задержала милиция за проведение подпольных концертов. Но в 1985 г. группе удалось добиться легального статуса и вступить в Московскую Рок-лабораторию, после чего музыкантами заинтересовалась Алла Пугачёва и пригласила их принять участие в телепередаче «Музыкальный Ринг». На следующий год группа приняла участие в фестивале «Рок-панорама 86», где получила приз зрительских симпатий. Команда начала набирать популярность и профессионализм. В 1987 г. состоялся первый официальный релиз «Браво» на государственном лэйбле «Мелодия»: коллектив выпустил одноименную пластинку Bravo, разошедшуюся тиражом около 5 миллионов копий. После того, как в 1988 г. Жанна Агузарова покинула группу, чтобы заняться сольной карьерой, "Браво" приглашает в коллектив Валерия Сюткина. Одним из первых совместных произведений стала песня "Вася", которая дала старт очередному витку популярности "Браво" - это было второе рождение ансамбля, считает его руководитель. Период с 1991 по 1994 гг. стал наиболее насыщенным в творческой биографии группы. Коллектив дал колоссальное количество концертов, собирая стадионы и объездив с гастролями всю страну. В 1992 г. был издан диск "Московский бит". Год спустя группа порадовала зрителей первым за долгое время празднованием круглой даты – 10-летия группы. Результатом долгого творческого пути стал альбом "Дорога в облака", побившего все рекорды в хит-парадах страны. Вскоре Валерий Сюткин покидает команду по тем же причинам, что ранее и Агузарова: ради сольной карьеры. Поиск нового солиста завершился приглашением на вакантное место Роберта Ленца, остающегося в команде до сих пор. Имя вокалиста «Браво» скрывало до окончания записи нового альбома. Весной (год?) состоялась презентация диска и программы "На перекрестках весны" в ГЦКЗ "Россия", ставшее первым выступлением "Браво" с новым солистом на крупной площадке. В 1998 г. группа вновь удивила своих поклонников. Приуроченный к 15-летию коллектива концертный тур «Бравомания» объединил прежних и нынешнего солистов на одной сцене. В 2004 группа на праздновании 20-летия группа, помимо вокалистов, когда –либо певших в составе «Браво» пригласила своих близких друзей: Гарика Сукачёва, Максима Леонидова, Земфиру, группу Машина Времени. Выражение «фабрика звезд» по отношению к «Браво» абсолютно оправдано, ибо духовным стержнем коллектива, его организатором и создателем является Евгений Хавтан. Песни, задуманные Е. Хавтаном как хиты, становятся таковыми, независимо от исполнителей (будь то «Кошки» Ж. Агузаровой, или «Король Оранжевое Лето» А. Салминой, будь-то «Джамайка» и «Красный свет» И. Епифановой или «Вася» В.Сюткина). Может быть, в этом и кроется секрет успеха и долголетия группы. Очередным доказательством тому станет юбилейный концерт, посвященный 25-летию группы «Браво», в котором неожиданным образом смогут сосуществовать на одной сцене авангардное исполнение и непредсказуемая музыкальная манера Жанны Агузаровой с строгостью и филигранной подачей сложного материала Государственным симфоническим оркестром под руководством Юрия Башмета.

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