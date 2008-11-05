Шоу «Танцую для тебя» подошло к финалу (ФОТО)

До последнего этапа дошли всего три пары, а в результате конкурса паркет покинули олимпийская чемпионка Яна Клочкова, певица Алена Винницкая, Алексей «Джанго» Поддубный, Дмитрий Лаленков и «Арктика» Ольга Горбачева. Как и заметил ведущий Юрий Горбунов, здесь зрители голосуют не за популярных личностей, а за те человеческие истории-мечты, которые стоят за «незвездными» героями шоу. Чем же завершится этот проект, ведь все три пары-финалисты – очень разные? Пару «дяди Жоры» и Ирины Бочай зрители три дуэли подряд своим голосованием оставляли в игре, тандем Кати Кузнецовой и Марата Нуделя – главное украшение проекта, а Олег Лисогор и Марьяна Гординская так ярко воплощают мужское и женское начало, что не могут не покорить публику… Все решится уже без помощи судейского жюри – право выбирать победителя шоу принадлежит исключительно зрителям. На гала-концерте вновь соберутся все восемь пар участников «Танцую для тебя», но кроме них на паркете станцуют и споют и ведущие Юрий Горбунов и Инна Цимбалюк, и судьи и другие приглашенные звезды. Алексей «Джанго» Поддубный и Юлия Скрипник на гала-концерте планируют сделать свой отдельный номер – некий симбиоз диско и мамбы. Так как танец диско получился у них самым ярким выступлением в проекте, удачным завершением участия в проекте, поэтому его решили усовершенствовать, отработать еще лучше и добавить мамбы… Также Джанго планирует спеть одну из своих песен «вживую» на паркете. Надо сказать, что никаких расстройств или обид по поводу своего раннего ухода из шоу, Алексей не испытывает. Наоборот, после последнего для себя эфира, Алексей бывал практически на всех программах – ходил, поддерживал всех остальных конкурсантов. На днях певец и Юлия приступают к тренировкам, чтобы качественно подготовить свой танец. Можно сказать, Алексей на пути к полной реализации своей мечты – научится танцевать. Конечно, многие обратили внимание на прекрасное желтое платье Инны Цимбалюк с цветком на плече – работу известного украинского дизайнера Сергея Ермакова. Он предложил Инне свое видение наряда в украинском стиле – под тему программы, и оно получилось просто идеальным – у ведущей проекта не было ни одного замечания или просьбы что-то в нем подкорректировать. Известно, что из-за диабета, Сергей из года в год теряет зрение и создает свои модели практически на ощупь. К счастью, он – человек, который сделал себя сам, не сложил руки и сейчас – один из самых успешных и востребованных модельеров страны. Как сказала Инна Цимбалюк после танца с Дмитрием Дикусаром – если бы она танцевала в этом проекте, то она бы это делала ради Ермакова, но, к счастью, он – человек обеспеченный и никаким материальных наград ему не надо. Но Сергея очень тронула история крестницы напарника Алены Винницкой, ради которой Андрей Матвиенко и танцевал в проекте – Светы Цесь. Девочка теряет зрение, как и он – об этой истории ему рассказала Цимбалюк. И в первой программе Света сказала такую фразу: «Я видела сон: я стою в красивом платье на паркете…» После того, как пара Винницкая-Матвиенко выбыли из проекта, Цимбалюк с дизайнером решили сделать на гала-концерте девочке подарок. Инна выберет и купит ткань, а Сергей пошьет Свете платье, которое они вручат героине на гала-концерте. Всех ожидают большие сюрпризы и неожиданные подарки, ведь именно на этом эфире станет ясно – чьи именно мечты сбудутся: сможет ли Ирина Бочай устроить достойную жизнь своим восьмерым детям, постоит ли Дом Сказки для онкобольных детей тетя Марата Нуделя и организуется ли мастерскую по обслуживанию инвалидных колясок муж Марьяны Гординской.