Пугачёва и Ротару провели вечер с братьями Меладзе

На концерт, организованный телеканалом «Интером», к Константину приехали звёзды первой величины: Алла Пугачёва приехала не одна, а со своей дочерью Кристиной Орбакайте. На сцене они исполнили композицию из кинофильма «Ирония судьбы-2» под названием «Метель». Пугачёва удивила своим приездом в самом начале концерта, многие ожидали, что она завершит, как и полагается звёздам такого калибра, творческий вечер Константина Меладзе. Но, видимо, традиции остаются традициями, и в конце выступают любимые исполнители самого виновника торжества. Возможно, именно по этой причине под конец своими нетлеющими хитами порадовала София Ротару. Украинская певица не поскупилась и исполнила не одну, как Пугачёва, песню, а целых три. Зато Алла Борисовна слегка похудела, Софии Ротару этим не похвастаться, она всегда выглядит стройно и моложе своих лет. Концерт, который можно будет лицезреть в скором времени на телеканале «Интер» проводился впервые в Украине. Трио «ВИА Гра» исполняло всё живьём. Эффект от такого исполнения был невероятен: такое впечатление, что это не «ВИА Гра» была, а хор художественной самодеятельности. Исполняя композицию «Поцелуи», Альбина Джанабаева так пропищала слова «держи меня крепче», что у многих заложило уши от подобного визга, неприсущего остальным участникам концерта. После выступления, девушки как ни в чём не бывало признались Меладзе в любви и заверили всех, что не знали что бы они делали, если бы судьба не свела их с Костей Меладзе. В противовес этому досадному факту, Полина Гагарина и Анастасия Приходько, которые не так давно на сцене российского шоу-бизнеса, пели просто изумительно. Зрители были в восторге от дуэтной композиции Валерия Меладзе и Анастасии Приходько. Аплодисментами заслужено наградили и участником российской «Фабрики звёзд», группу «Инь-Янь». После выступления квартет любезно попозировал фотографам и оставил концертный зал. Примадонна, кстати, была вообще неразговорчива и особо не позировала, быстренько пробежав от сцены к своей гримёрке. Верка Сердючка, кстати, тоже не захотела фотографироваться и общаться с прессой, «проводница» выбежала после вступления вся расцелованная с цветами и убежала по лестнице в гримёрку. Дуэт София Ротару, наоборот, пообщалась с прессой, она на концерте была со своим сыном Русланом Евдокименко. Несколькими словами артистка перекинулась с певицей Ниной Матвиенко, которая тоже выступала на сцене «Украины», и поздравила Константина Меладзе с успешной творческой деятельностью. ФОТО: Ярослава Рожок, ST@RS, пресс-служба телеканала «Интер».