Парижское дефиле шоколадных платьев

Из шоколада можно сделать храм. В Индонезии на Рамадан построили шоколадную мечеть. Высота сооружения составила 5 метров, ширина — около 3, длина — около 4 метров. Легче перечислить те сферы человеческой жизни, куда какао-масса еще не успела просочиться. Выставка шоколадных достижений Salon du chocolat ("Салон шоколада") — наглядное тому подтверждение. Под одной крышей на несколько дней собираются производители шоколада и его поклонники. Только что отгремел Salon du chocolat в Париже. Во французской столице шоколадную феерию устраивают уже четырнадцатый год подряд. С некоторого времени аналогичные салоны стали проводиться в Нью-Йорке, Токио, Пекине и Москве. Публичных дегустации, презентации и мастер-классы — статистики по 2008 году пока еще нет, но в прошлом году на Salon du chocolat за пять дней съели более ста тысяч тонн шоколада. В этот раз на "Салон" съехались около 140 производителей, а Швейцария и Италия стали почетными гостями. Швейцария, оказывается, — лидер по потреблению шоколада на душу населения, а Италию отметили за высокую шоколадную "культуру". Гости салона прогуливаются между шоколадными рядами, дышат шоколадным духом, любуются на россыпи конфет, скульптуры, картины и уходят с увесистым кульком, набитым любимой сластью. Но это далеко не все прелести Salon du chocolat. Программа пяти дней весьма насыщенная. В "Шоколадном закулисье" бобы сушили, размалывали, поджаривали на глазах у изумленных гостей салона — демонстрировали в живом времени весь тернистый путь шоколада: от растения до плитки. Мастера уличного арта, вооружившись баллончиками, заправленными шоколадом, разукрасили какао-граффити стену. Желающие могли познать прелести шоколадной косметологии, например, массажа с какао-маслом или депиляции с шоколадным воском. Алкающим пищи для ума читали лекции "Все, что вы хотели узнать о шоколаде, но боялись спросить", "Ароматы шоколада", "Шоколад и антиоксиданты", "Шоколад и куртизанки в 17 веке", "Шоколад и этика". Прошли выборы лучших шоколатье и "Мисс какао-масло 2008" — "красавицы, которая наилучшим образом воплощает собой ценности шоколада". Уже традицией стали пляски народов "шоколадного" мира. В этом году это были "Ацтекские танцы" от мексиканских шаманов и "Сага о шоколаде". В основу последней легли песни тружеников плантаций Сао Томе и Присипе (крошечная островная республика в Гвинейском заливе). И, конечно, одно из самых ожидаемых зрелищ — шоколадное fashion-шоу. Шоколадные платья, колготы, туфли и корсеты — плоды сотворчества шоколатье и дизайнеров. Актриса Сара Маршал прошлась по подиуму в шоколадных шортах, сапогах и котелке работы модельера Жана-Клода Житруа и кондитера Жана-Поля Эвана. Наряды из какао-бобов в свое время создавали Paco Rabanne, Sonia Rykiel, Chantal Thomass, Olivier Lapidus, Cerruti, Ungaro, Torrente, Cacharel. Скоро будет и на нашей улице праздник: 28-30 ноября в Гостином дворе пройдет Московский Салон Шоколада по образу и подобию парижского. Будут и соревнования с дегустациями, и дефиле шоколадных платьев, и детское шоколадное ателье. Приедут с гастролями Кристоф Мишалак, всемирно известный шеф-кондитер пятизвездочного отеля Plaza Athenee, и две знаменитые французские шоколадные лаборатории — Chocolats Berthelot и Des Lis Chocolat.