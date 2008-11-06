Кира Муратова празднует свой день рождения

По своему неизменному принципу - так, как ей самой нравится. Муратова - образец абсолютной независимости. "Муратовское кино никого не оставляет равнодушным, - уверен продюсер трех последних фильмов режиссера Олег Кохан. - Ни один из ее фильмов не вылетает в другое ухо: каждый продолжает, засев в извилинах, будоражить и задавать бесконечные вопросы. Это уникальный талант", пишет Корреспондент. В настоящее время заканчивается работа над новой картиной Киры Муратовой "Мелодия для шарманки", в которой кроме любимых режиссером Ренаты Литвиновой, Олега Табакова и Нины Руслановой, снялись юные дебютанты Лена Костюк и Рома Бурлака. Эта рождественская история о судьбе двух детей-сирот, оказавшихся один на один со взрослыми проблемами. Премьера картины, по словам продюсера Олега Кохана, запланирована на весну 2009-го после мировой премьеры в рамках международного фестиваля категории А. Как сообщалось раньше, на торжественной церемонии закрытия 9 сентября прошлого года в Массандровском дворце, были подведены итоги седьмого фестиваля "Кино-Ялта 2007". Приз "Золотое яблоко" - "За лучшую режиссёрскую работу" - получила режиссёр Кира Муратова за украинский фильм "Два в одном". Кира Муратова родилась в 1934 году на территории нынешней Молдавии, в Сороках. Проучившись один курс на филологическом факультете МГУ, ушла во ВГИК на режиссерский, в мастерскую Герасимова и Макаровой. С 1962 года работала на Одесской киностудии режиссером-постановщиком. Ее кино стало доходить до зрителя только в конце восьмидесятых, хотя первый свой фильм, У крутого яра, она сняла еще в 1961 году. В 1967 году появился фильм "Короткие встречи", в котором она открыла Нину Русланову и сыграла сама. В нем же одна из первых киноролей Владимира Высоцкого. Взлет известности Муратовой приходится на перестройку, когда были сняты "Перемена участи" (1987) и "Астенический синдром" (1989). А новым витком стали "Настройщик" (2004) и "Два в одном" (2006), где раскрылся талант Ренаты Литвиновой не только как актрисы, а и как сценариста. Муратова - лауреат фестивалей в Локарно, Берлине, Москве и Сочи. Народная артистка Украинской ССР. Лауреат Госпремии Украины. В 2004 году получила высшую государственную награду Украины - орден Ярослава Мудрого IV степени, в 2006 - российский Оскар - премию Ника за Два в одном, а в 2007 стала Человеком года. В феврале 2008 года в России вышла первая монография о Кире Муратовой - "Кира Муратова: искусство кино".