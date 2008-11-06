Народный лекарь погубит Караченцова!

Лечащие врачи великого актера бьют тревогу: после такого лечения Николаю Петровичу может потребоваться экстренная операция! Знахарь Верная супруга никому не сказала, что повезла артиста в Альметьевск на прием к народному целителю. - Нам сейчас совсем не до подарков на день рождения, - призналась Людмила Поргина. - Хлопочем, лечимся вовсю. Все эти дни телефон звонит без конца, все поздравляют, но мы никому не говорим, где находимся. Нам тут вдвоем очень хорошо. Правда, из-за лечения совсем нет времени куда-то ходить... По словам Людмилы Андреевны, Николай Петрович уже прошел ряд «процедур» нетрадиционной народной терапии, направленный на восстановление речи. - Коленьке осталось пройти еще шесть сеансов. Ему уже лучше, и это главное, сообщает Life. Супруга актера считает, что ее муж уже просто устал от лекарств, больниц, уколов. - Он с удовольствием лечится травами и настоями. Сейчас он уже стал четче произносить звуки... Профессор Корифеи традиционной медицины, мягко говоря, не разделяют восторгов супруги артиста. - Меня шокирует то, что Людмила Андреевна ударилась во что-то сверхъестественное, - возмущен лечащий врач Николая Караченцова, профессор питерского Института мозга человека Станислав Можаев. - Психическое состояние Николая Петровича сейчас очень неустойчивое. Нам уже приходилось сталкиваться и исправлять результаты такого лечения. Во многих случаях пациентам понадобилось хирургическое вмешательство! Таких людей я называю народными мстителями, а не целителями! Дело в том, что все знахари в той или иной степени используют гипноз - метод малоизученный, его природа науке все еще не понятна. Гипноз воздействует непосредственно на мозг человека. А у Караченцова после страшной аварии мозговые функции так до конца и не восстановились. - Гипноз сильно воздействует на особо чувствительных людей, - продолжает Станислав Васильевич. - Причем непрофессиональная методика его проведения может окончательно разрушить психику человека. Николай Петрович может оказаться в том же состоянии, которое у него было в первые дни после аварии. Все наши старания будут сведены к нулю. Терапия В Институте мозга великого актера лечили с помощью электрического тока и магнитного излучения. На сегодняшний день это самый современный и действенный метод восстановления речи. Курс терапии Николай Петрович должен был продолжить 23 октября. - Я понимаю: день рождения и все такое. Но Людмила Андреевна сама назначила эту дату. Я целую неделю держал палату, а она даже не позвонила! Перед так и не состоявшимся приездом артиста питерские врачи подняли все истории болезни, собрались на консилиум, где обсудили дальнейшие методы лечения. Но в клинике супруги Караченцовы не появились. - Очень жаль, что супруга решила воспользоваться услугами шарлатана, - вздыхает профессор Можаев. - Боюсь, нам придется исправлять последствия такого целительства не один месяц! И это в лучшем случае...