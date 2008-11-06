Шок! Ольге Куриленко обожгли спину (ФОТО)

Главная женская роль в фильме всех времён и народов досталась украинской девушке Ольге Куриленко, её возлюбленного, собственно Джеймса Бонда, сыграл великолепный актёр Дэниел Крейг. Стоит напомнить, что Дэниел играл в кинофильме «Казино Рояль», это бы его дебютная работа. Как всегда, фильм насыщен приключениями, порой даже создаётся впечатление, что на экране не Джеймс Бонд, а очередной боевик с Джеки Чаном в главной роли. Но славянская девушка Оля Куриленко даёт понять, что перед нами американские актёры, живущие в Латинской Америке. Сюжет фильма довольно-таки прост: Джеймс теряет свою любимую подругу (Ольгу Куриленко) и всеми путями пытается её вернуть, дело доходит до страшной мести, в которой Бонд показывает себя не только как настоящего мужчину, но и как умелого каскадёра. Трюки, которые исполняет актёр действительно достойны похвалы. Актёр вместе с Куриленко прыгает с парашютом с самолёта и открывает для себя много интересного на новой земле, а также находит ответы на некоторые загадки, поставленные его расплатой с негодяями. Много крови, убийств, настоящих бандитов и прочих атрибутов современных боевиков присутствуют и в «Кванте милосердия». Эротических сцен в картине почти нет: за мужской эротизм отвечает Бонд, который почти на протяжении всего фильма измазан кровью, а за женский – Камилла, показывающая всю свою женскую силу и выдержку. В «Кванте милосердия» нашу соотечественницу Ольгу Куриленко именуют Камиллой, она умеет говорить по-испански и неплохо исполняет роль возлюбленной Бонда. Впервые в истории «бондианы» подружку Бонда сыграла украинка. Несколько недель назад Куриленко приезжала в Украину, её приезд ознаменовал показ нескольких кадров из фильма, огромная конспирация и масса фотокамер сопровождали этот визит. Девушка из Бердянска подняла столько пафоса вокруг своей персоны, что трудно теперь не проявить интерес, и не посмотреть на её игру в «Кванте милосердия». Остаётся только догадываться, каким будет кассовый сбор в Украине и других странах, хотя серии «бондианы» всегда воспринимаются на «ура» и ожидаются с нетерпением.