Лиза Боярская: «Не могу больше быть девственницей!»

Так, например, в новом спектакле ей предстоит сыграть ...45-летнюю девственницу, что юной барышне совершенно не представляется возможным. Такой необычной проблемой Лиза поделилась с подругами в ресторане в центре Москвы, сообщает Life. Ресторан В Москву «мушкетерская дочь» приехала из Санкт-Петербурга, чтобы презентовать спектакль «Бесплодные усилия любви» в Малом театре. После успешно проделанной работы звезда фильма «Адмирал» вместе с друзьями отправилась в любимый ресторан на Таганке. Популярность Елизаветы, которая в последнее время достигла небывалых размеров, не помешала ей «как простой смертной» пройтись пешком по вечерней столице. Приехав с подругой и компанией коллег в ресторан, Боярская как истинная женщина стала придерживаться принципа «после шести не ем», зато девушки заказали огромное количество спиртных напитков. - А давайте вино, прямо целую бутылку, Шардоне, - сделала свой выбор Лиза. Друзья Боярской, в отличие от нее, скромничать не стали и остановились на более крепких напитках - водке и виски с кока-колой. Проблемы После нескольких бокалов подруги принялись откровенничать. Предметом постпремьерных бесед стала работа в театре. Как призналась звезда «Адмирала» друзьям, у нее никак не получается на сцене перевоплотиться в женщину бальзаковского возраста и сыграть 45-летнюю девственницу. - Я никак не могу перевоплотиться в 45-летнюю девственницу, - возмущенно делилась с подругами Лиза. - Вы можете себе представить, как ее надо играть?! И самое главное - ЧТО чувствовать в этот момент на сцене? Я лично себе это представить ни как не могу, я больше это репетировать не могу. Расплатившись в ресторане ( компания оставила сумму около 6 000 рублей), друзья артистки покинули стены ресторана за полночь. Сама же Боярская отправилась в гостиницу рядом с Ленинградским вокзалом.