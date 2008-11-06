«Фабрика зірок-2»: Жанна Фриске не поет без охраны

С кем из «фабрикантов» она будет петь, пока точно не известно. Но, по предварительным данным, скорее всего, певица выступит со всеми девушками Звездного дома. И споет песню под названием «Жанна Фриске». Без чего не сможет обойтись Жанна, выступая на гала-концерте, мы узнали, полистав ее райдер. Как оказалось, певица не очень требовательна. Однако некоторые пункты все же заканчиваются выделенным жирным шрифтом словом «ОБЯЗАТЕЛЬНО!». Так, к примеру, под этим грифом числится раздел «Питание», где четко указано: «Трехразовое диетическое питание в ресторане за отдельно накрытым столом». Какую-то определенную марку автомобиля для передвижения по городу певица не указывает, подчеркивается лишь, что авто должно быть представительского класса. Что касается гримерки, она обязательно должна быть «чистой» и «комфортабельной». Кроме этого, в ней должен быть обогреватель (в зимнее время) и кондиционер (летом). А так же поллитра минеральной негазированной воды «Evian» и 3 литра натурального сока. Кстати, по райдеру Фриске, на концерте ей необходима охрана «у выхода на сцену и возле гримерной комнаты». А вот у Авраама Руссо, который также выступит на гала-концерте 8 ноября, требования сведены к минимуму. Певец запросил лишь для передвижения по городу «Мерседес» 220 или 221. А на предложение организаторов гала-концерта позаботиться о VIP-зале в аэропорту от представителей звезды поступил скромный ответ: «Ну, если Вас это не затруднит…». Гала-концерт «Фабрики зірок-2», в котором примут участие Жанна Фриске, Авраам Руссо, Евгения Власова, Лама, ТНМК, дуэт «Сахар», а также покорившая танц-полы Европы группа Morandi, смотрите в субботу, 8 ноября, в 22.00