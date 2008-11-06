Монро подбирает гардероб у Андре Тана (ФОТО)

На вечеринку пришли друзья, коллеги и постоянные клиенты, которые по тем или иным причинам не смогли посмотреть коллекцию на подиуме Ukrainian Fashion Week. Для гостей Андре организовал показ мини-коллекции, посвященной в этом сезоне великому французскому Кутюрье Ив Сен Лорану. Под бокал мартини пришедшие Светлана Лобода, травести дива Монро, партнеры показа, сам Андре и другие гости могли обменяться впечатлениями от увиденного. Впечатления от показа были замечательными, а те, кому повезло посмотреть показ второй раз – тоже остались довольны. Коллекция получилась немного траурной, но с присущей Андре Тану манерой поражать и не оставлять равнодушными.