Виктор Павлик в Голливуде сыграет… с Брук Шилдс!

Так, на данный момент стал известен рабочий список актеров в голливудском триллере «Циклон», где роль похищенной ради выкупа, дочери сыграет звезда мирового кино и просто очень красивая женщина Брук Шилдс. Предложение сыграть в фильме Брук получила полтора года назад. Дав продюсерам принципиальное согласие, звезда включила съемки фильма в свой график. А на данный момент Брук уже подписала контракт на съемки. - Признаюсь, этот факт усилил мое желание сыграть этого злосчастного мафиози в данном фильме – откровенничает Виктор Павлик. – Хотя, конечно, волноваться буду еще больше – смеется артист. А пока что список приглашенных к сотрудничеству актеров выглядит следующим образом; Виктор Павлик, Брук Шилдс, Питер Льюис, Франческа Реттондини, Даррен Мур, Джордан Данг, Майя Хазен, Робин Райт Пенн. Также стало известно, что съемки триллера перенесли с февраля на август 2009 года. Причиной послужил кризис, который разразился изначально в Соединенных Штатах, а затем перебросился и в другие страны. Больше того, в письме значились и утвержденные места съемок. Так, согласно сюжету Виктор Павлик должен приземлиться в городе зажигательном Сан-Франциско, где и развернутся основные события. Некоторые сюжеты будут отсняты в зоне водохранилища Пауэлл. Это огромное рукотворное озеро, которое на данный момент в Штатах является Меккой водного спорта. И несколько моментов отснимут в Большом каньоне. Учитывая, что триллер – это, прежде всего, движение и приключения главных героев, продюсеры уверены, что этого в фильме будет более чем достаточно. Поэтому красочные картины природы будут сменяться гулом ночной жизни огромнейшего развлекательного мегаполиса с его яркими огнями и жизнью наших героев, а лирический образ нашего исполнителя Виктора Павлика преобразится в жестокого бандитто!